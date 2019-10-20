«Филадельфия» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Даллас». Матч состоится 20 октября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Даллас».

«Филадельфия»

После пяти поединков в новом сезоне регулярного чемпионата коллектив из штата Пенсильвания занимает 13 место в таблице Восточной конференции. Сейчас в активе у этой команды имеется всего 5 очков.

В ходе «Глобальной серии» НХЛ подопечные Алена Виньо встретились в Праге с «Чикаго». В этом поединке «Филадельфия» переиграла соперников (4:3).

Затем «хулиганы с Брод-стрит» у себя дома разгромили «Нью-Джерси» (4:0). А 13 октября «Флайерз» в серии буллитов уступили в гостях «Ванкуверу» (3:2).

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Спустя несколько дней «Филадельфия» потерпела поражение от «Калгари» (3:1), а в последнем на данный момент матче клуб из штата Пенсильвания проиграл «Эдмонтону» (6:3).

«Даллас»

У команды из Техаса дела обстоят куда хуже. В девяти поединках в НХЛ этот коллектив набрал всего 3 очка и занял 14 место в турнирной таблице Запада.

На старте сезона «шерифы» проиграли три матча кряду. Подопечные Джима Монтгомери потерпели поражение от «Бостона» (1:2), «Сент-Луиса» (3:2) и «Детройта» (4:3).

А 9 октября в столице США «Даллас» завоевал первую победу в регулярном чемпионате. На «Капитал Уан Арене» гости в овертайме одолели «Вашингтон» (3:4). Но после этого команда вновь выступает неудачно.

11 октября «Старз» по буллитам оказались слабее «Калгари» (2:2, 1:2), затем клуб из Техаса уступил «Кэпс» (1:4), а также потерял очки в поединках с «Баффало» (4:0), «Коламбусом» (3:2) и «Питтсбургом» (4:2).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают 2,17, на ничью — 4,10, а на победу «Далласа» — 2,85.

Несмотря на поражения в последних играх, хозяева поединка добудут нужный для себя результат. Наш прогноз — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1,65. 0