ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка Александр ОвечкинНХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист Овечкина Футболисты «Гранады»Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»
  • 10:43
    • Месси завершит карьеру в «Барселоне»
  • 09:54
    • Почеттино: Кейн заменит Льориса в роли капитана
  • 09:46
    • Бетербиев проведет следующий бой против китайца
  • 09:26
    • Овечкин обошел Беливо по очкам в НХЛ
  • 08:53
    • Бетербиев: Cамый важный бой в карьере
  • 08:41
    • Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Филадельфия» свою серию неудач?

    «Филадельфия» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Даллас»
    Кевин Хейз
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Даллас». Матч состоится 20 октября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Даллас».
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.00
  • Играть!
    •

    «Филадельфия»

    После пяти поединков в новом сезоне регулярного чемпионата коллектив из штата Пенсильвания занимает 13 место в таблице Восточной конференции. Сейчас в активе у этой команды имеется всего 5 очков.

    В ходе «Глобальной серии» НХЛ подопечные Алена Виньо встретились в Праге с «Чикаго». В этом поединке «Филадельфия» переиграла соперников (4:3).

    Затем «хулиганы с Брод-стрит» у себя дома разгромили «Нью-Джерси» (4:0). А 13 октября «Флайерз» в серии буллитов уступили в гостях «Ванкуверу» (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Спустя несколько дней «Филадельфия» потерпела поражение от «Калгари» (3:1), а в последнем на данный момент матче клуб из штата Пенсильвания проиграл «Эдмонтону» (6:3).

    «Даллас»

    У команды из Техаса дела обстоят куда хуже. В девяти поединках в НХЛ этот коллектив набрал всего 3 очка и занял 14 место в турнирной таблице Запада.

    На старте сезона «шерифы» проиграли три матча кряду. Подопечные Джима Монтгомери потерпели поражение от «Бостона» (1:2), «Сент-Луиса» (3:2) и «Детройта» (4:3).

    А 9 октября в столице США «Даллас» завоевал первую победу в регулярном чемпионате. На «Капитал Уан Арене» гости в овертайме одолели «Вашингтон» (3:4). Но после этого команда вновь выступает неудачно.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    11 октября «Старз» по буллитам оказались слабее «Калгари» (2:2, 1:2), затем клуб из Техаса уступил «Кэпс» (1:4), а также потерял очки в поединках с «Баффало» (4:0), «Коламбусом» (3:2) и «Питтсбургом» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают 2,17, на ничью — 4,10, а на победу «Далласа» — 2,85.

    Несмотря на поражения в последних играх, хозяева поединка добудут нужный для себя результат. Наш прогноз — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лестер — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Дидье Дешам
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
    • 14:49 16/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Филадельфия» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 октября 2019 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России Вчера в 21:330
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 10:58
    • Владельцы «Милана» не планируют продавать клуб
  • 22:55
    • Рублев — в полуфинале «Кубка Кремля»
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 00:01
    • «Зенит» в овертайме одолел «Олимпиакос»
  • 23:50
    • «Гранада» с минимальным счетом обыграла «Осасуну»
  • 23:21
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Байер»
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 11:070
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 22:03
    • Нападающий «Локомотива» получил серьезную травму
  • 21:53
    • «Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие