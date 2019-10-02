«Ак Барс» — СКА. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч КХЛ 2 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать СКА. Матч состоится 2 октября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — СКА.

«Ак Барс»

Сыграв 11 матчей в нынешнем розыгрыше КХЛ, казанский коллектив заработал 18 очков, благодаря чему сумел возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.

После побед в 6 поединках кряду с 5 по 21 сентября «барсы» потеряли очки в выездной встрече с «Сибирью». Гости потерпели поражение в Новосибирске (4:2).

Затем подопечные Зинэтулы Билялетдинова в Челябинске разгромили «Трактор» (0:6), а через несколько дней с крупным счетом одолели «Куньлунь РС» (5:0).

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В последнем на сегодня матче клуб из Казани с минимальным преимуществом взял верх над «Нефтехимиком» (3:2).

СКА

После нескольких неудачных матчей питерский коллектив стал демонстрировать более уверенную игру, благодаря чему он с 19 очками расположился на 2 позиции в общем рейтинге Западной конференции.

22 сентября «Армейцы Петербурга» на глазах у своих болельщиков проиграли «Витязю» (2:4), а на следующий день команда Кудашова второй раз в сезоне встретилась с ЦСКА. И вновь москвичи взяли верх над СКА, одолев оппонентов в серии послематчевых бросков (2:2, 0:1).

Но после этого в «Ледовом дворце» хозяева разгромили «Салават Юлаев» (4:1), а затем расправились и с московским «Динамо» (4:1).

Двумя днями позже СКА отправился в Латвию, где на «Арене Рига» всухую переиграл местное «Динамо» (0:3).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в основное время этой встречи оценивается коэффициентом 2,55, ничья — 3,95, а победа СКА — 2,44.

Наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,94. 0