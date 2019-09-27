«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 27 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 27 сентября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА.

«Торпедо»

После 11 матчей в регулярке коллектив из Нижнего Новгорода занимает 4 место в таблице Западной конференции с 14 очками в активе.

После поражения от «Авангарда» (4:2) «автозаводцы» провели серию из четырех побед подряд. 11 сентября «Торпедо» в овертайме обыграл как раз-таки ЦСКА (2:1), а затем в дополнительное время вырвал нужный результат у «Йокерита» (6:5).

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Через 2 дня подопечные Дэвида Немировски взяли реванш у «Авангарда» (3:0), а чуть позже с таким же счетом команда одолела «Нефтехимик» (3:0).

Но в выездной встрече с «Сочи» гости уступили (5:4). После этого «Торпедо» вновь встал на победный путь, переиграв «Северсталь» (2:4) и «Динамо» Минск в овертайме (4:3).

ЦСКА

За 10 матчей сезона «Армейцы Москвы» набрали 17 очков и заняли 3 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Потерпев поражение от «Торпедо» в дополнительное время (2:1), подопечные Игоря Никитина смогли собраться с силами и в пяти матчах кряду исключительно побеждали.

13 сентября москвичи уверенно расправились с клубом СКА (0:3), а затем крупно обыграли «Локомотив» (5:2). Через несколько дней ЦСКА разгромил «Адмирал» (4:0), а в очередном матче с «Армейцами Петербурга» столичный коллектив взял верх, обыграв соперников в серии послематчевых бросков (2:2, 0:1).

Последний на сегодня поединок в регулярке также оказался для подопечных Игоря Никитина удачным. В Финляндии гости одолели «Йокерит» (1:5).

Прогноз

Победа «Торпедо» в предстоящей встрече оценивается коэффициентом 6,80, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,00, а на победу ЦСКА — 1,42.

Но не стоит считать команду из Нижнего Новгорода явным аутсайдером противостояния, в Западной конференции этот коллектив забил больше остальных (34 гола).

Поэтому наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 с коэффициентом 1,61. 0