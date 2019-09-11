«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 11 сентября на стадионе «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА.

«Торпедо»

В Западной конференции коллектив из Нижнего Новгорода является одним из аутсайдеров по таблице. С 2 очками, заработанными в 4 матчах, команда занимает 11 строчку в рейтинге.

На старте сезона «автозаводцы» провели все встречи на выезде, и лишь в одной из них сумели победить. Это был поединок против «Локомотива» (3:4).

Ну а первые две игры «Торпедо» провалил, уступив московскому «Динамо» (3:2), а также «Динамо» из Риги (3:0).

Очередной гостевой матч 8 сентября вновь закончился поражением. Подопечные Дэвида Немировски не смогли зацепиться за очки в Балашихе. «Авангард» без проблем справился с соперниками (4:2).

ЦСКА

В четырех матчах нового сезона «Армейцы Москвы» заработали 6 очков и расположились на 3 месте в Западной конференции.

Единственную встречу команда проиграла лишь на старте регулярного чемпионата. В Москве «кони» не справились с «Авангардом», уступив «ястребам» (1:3).

Следующий домашний матч оказался победным. Подопечные Игоря Никитина обыграли «Ак Барс» (3:2), а через 3 дня московский коллектив взял верх над «Нефтехимиком» в овертайме (3:2).

Последний поединок ЦСКА провел на выезде. Гости разгромили «Северсталь» (0:4).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,50, на ничью — 4,90, а на победу ЦСКА — 1,50.

Наш прогноз на матч — победа ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,50. 0