«Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Куньлунь Ред Стар» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 3 сентября в «Леспортс-центре». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев».

«Куньлунь Ред Стар»

Во время летней предсезонки «драконы» не стали слишком напрягаться и провели лишь 6 товарищеских матчей, в четырех из которых одержали победы.

Начали подготовку к новому розыгрышу КХЛ подопечные Курта Фрэйзера со встречи с другим китайским клубом «КРС-Оэрджи». В этой результативной дуэли «Куньлунь» верх взял, обыграв оппонентов (4:8).

Команда «Ценг Тоу» также была бита представителями Континентальной хоккейной лиги (5:3), а на следующий день «драконы» переиграли российский «Ермак» (3:1).

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В конце августа «Ред Стар» в овертайме добыл победу над «Трактором» (3:4). А две финальные встречи предсезонки закончились поражениями от «Металлурга» из Магнитогорска (3:2) и «Сибири» (1:2).

«Салават Юлаев»

В отличие от оппонентов из Китая, коллектив из Уфы летом был активнее, сыграв в 10 матчах предсезонки. 5 этих встреч команда выиграла и 5 проиграла.

31 июля «Салават Юлаев» оказался сильнее «Нефтехимика» (2:4), а 8 августа подопечные Николая Цулыгина уступили «Ак Барсу» (2:1). На следующий день уфимцы потерпели неудачу в противостоянии с «Автомобилистом» (2:3).

После этого «юлаевцы» еще раз встретились с «Нефтехимиком» и опять победили их в серии буллитов (1:1, 0:2).

Затем команда трижды проиграла. Один раз «Барысу» после буллитов (1:1, 1:2), и дважды «Трактору» (0:1; 1:2).

Закончилась предсезонка для ребят Цулыгина на мажорной ноте. «Салават Юлаев» провел 2 матча против «Нефтехимика» и снова взял верх (4:1) в первой встрече, а также — 3:2 после буллитов во второй. Между этими поединками была и игра с «Автомобилистом», где «юлаевцы» снова по буллитам превзошли соперников (4:4, 3:1).

Прогноз

На победу «Куньлунь Ред Стар» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью 3,90, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,28.

Наш прогноз на матч — «Салават Юлаев» победит в матче с коэффициентом 1,75. 0