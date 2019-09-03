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    «Салават Юлаев» поборется за нужный результат

    «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
    В первом туре КХЛ «Куньлунь Ред Стар» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 3 сентября в «Леспортс-центре». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев».

    «Куньлунь Ред Стар»

    Во время летней предсезонки «драконы» не стали слишком напрягаться и провели лишь 6 товарищеских матчей, в четырех из которых одержали победы.

    Начали подготовку к новому розыгрышу КХЛ подопечные Курта Фрэйзера со встречи с другим китайским клубом «КРС-Оэрджи». В этой результативной дуэли «Куньлунь» верх взял, обыграв оппонентов (4:8).

    Команда «Ценг Тоу» также была бита представителями Континентальной хоккейной лиги (5:3), а на следующий день «драконы» переиграли российский «Ермак» (3:1).

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    В конце августа «Ред Стар» в овертайме добыл победу над «Трактором» (3:4). А две финальные встречи предсезонки закончились поражениями от «Металлурга» из Магнитогорска (3:2) и «Сибири» (1:2).

    «Салават Юлаев»

    В отличие от оппонентов из Китая, коллектив из Уфы летом был активнее, сыграв в 10 матчах предсезонки. 5 этих встреч команда выиграла и 5 проиграла.

    31 июля «Салават Юлаев» оказался сильнее «Нефтехимика» (2:4), а 8 августа подопечные Николая Цулыгина уступили «Ак Барсу» (2:1). На следующий день уфимцы потерпели неудачу в противостоянии с «Автомобилистом» (2:3).

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    После этого «юлаевцы» еще раз встретились с «Нефтехимиком» и опять победили их в серии буллитов (1:1, 0:2).

    Затем команда трижды проиграла. Один раз «Барысу» после буллитов (1:1, 1:2), и дважды «Трактору» (0:1; 1:2).

    Закончилась предсезонка для ребят Цулыгина на мажорной ноте. «Салават Юлаев» провел 2 матча против «Нефтехимика» и снова взял верх (4:1) в первой встрече, а также — 3:2 после буллитов во второй. Между этими поединками была и игра с «Автомобилистом», где «юлаевцы» снова по буллитам превзошли соперников (4:4, 3:1).

    Прогноз

    На победу «Куньлунь Ред Стар» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью 3,90, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,28.

    Наш прогноз на матч — «Салават Юлаев» победит в матче с коэффициентом 1,75. 0

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    «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года . Прогноз на «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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