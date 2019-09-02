ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» снова не выиграл«Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул «Локомотив» — «Ростов»Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ Гарет БейлНовички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия
  • 08:11
    • Рублев пробился в 1/8 финала US Open
  • 08:00
    • Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за пояс WBA
  • 23:42
    • «Ювентус» на последних минутах вырвал победу у «Наполи»
  • 23:22
    • Надаль — в четвертом круге Открытого чемпионата США
  • 23:08
    • Камболов вызван в сборную России вместо Миранчука
  • 22:35
    • Медведев оштрафован за поведение на US Open
  • 21:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону»
    Все новости спорта

    «Торпедо» на выезде поборется за победу

    «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Торпедо
    Прогноз на «Динамо» Москва — «Торпедо»
    ХК «Динамо» Москва
    В первом туре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 2 сентября в спортивном комплексе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Торпедо».
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.15
  • Играть!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб летом принял участие в 11 встречах предсезонной подготовки. Из них 6 оказались победными, а 5 — проигрышными.

    3 августа подопечные Владимира Крикунова уступили «Торпедо» (2:1), а чуть позже москвичи победили волжан в ответной встрече (2:3).

    Затем бело-голубые одолели «Динамо» Минск (1:4) и расправились с «Хумо»(4:1).

    Очередной товарищеский матч против «Торпедо» столичный коллектив выиграл (2:1), после чего команда потерпела два поражения кряду от «Авангарда» (2:1) и «Спартака» (2:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Проигрышная тенденция прервалась в поединке против «Витязя», в которой динамовцы оказались сильнее (1:4), а потом с таким же счетом они одолели «Спартак» (1:4).

    Две последние встречи предсезонки были неудачными. Верх над командой Крикунова взяли «армейцы» (2:1), и «Витязь» (5:4).

    «Торпедо»

    Помимо трех матчей с московским «Динамо», в двух из которых «Автозаводцы» проиграли, команда провела еще 6 товарищеских встреч в августе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    8 августа подопечные Дэвида Немировски пропустили три безответных гола от «Хумо» (0:3), а через 2 дня «Торпедо» взял верх над минским «Динамо» (6:2).

    21.08. коллектив из Нижнего Новгорода потерпел разгромное поражение от СКА (6:1), затем волжане проиграли «Сочи» (3:1), но позже команда одолела «Северсталь» (1:5).

    Последний матч предсезонки «Торпедо» уступил «Авангарду» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 3,95, а на победу «Торпедо» — 2,90.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1,5 с коэффициентом 1,51. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Сегодня в 15:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витесс — АЗ Алкмар
  • Сегодня в 17:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Страсбург — Монако
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Валенсия — Мальорка
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Сегодня в 18:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Эйбар
  • Сегодня в 20:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодару» достался не лучший жребий
  • ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезло
    • 19:40 30/08/2019     «Спартак»
  • Характер и Тиль принесли «Спартаку» победу в Самаре
    • 01:17 26/08/2019     Игра выйдет в ноябре
  • Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза
    • 19:19 28/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года . Прогноз на «Динамо» Москва — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
    Тоже интересно
    Андрей Воронцевич в матче с Нигерией Баскетбол Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в ТокиоВ Китае стартовало мировое первенство Вчера в 20:130
  • 08:26
    • Ломаченко защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC
  • 21:28
    • «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
  • 21:15
    • «Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль разгромил Чона, вылет Возняцки и ОстапенкоРезультаты матчей шестого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису 02:090
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 23:57
    • Гол Фекира принес «Бетису» победу над «Леганесом»
  • 22:55
    • Рахимов: Через такие игры нужно пройти, эти матчи нужны для испытания характера
  • 22:52
    • «Анже» одержал третью победу в сезоне
    «Севилья» Футбол Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» примет «Реал»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 00:000
  • 21:02
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»
  • 18:30
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 20:15
    • Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие