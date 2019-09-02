«Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 2 сентября в спортивном комплексе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Торпедо».

«Динамо» Москва

Столичный клуб летом принял участие в 11 встречах предсезонной подготовки. Из них 6 оказались победными, а 5 — проигрышными.

3 августа подопечные Владимира Крикунова уступили «Торпедо» (2:1), а чуть позже москвичи победили волжан в ответной встрече (2:3).

Затем бело-голубые одолели «Динамо» Минск (1:4) и расправились с «Хумо»(4:1).

Очередной товарищеский матч против «Торпедо» столичный коллектив выиграл (2:1), после чего команда потерпела два поражения кряду от «Авангарда» (2:1) и «Спартака» (2:0).

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Проигрышная тенденция прервалась в поединке против «Витязя», в которой динамовцы оказались сильнее (1:4), а потом с таким же счетом они одолели «Спартак» (1:4).

Две последние встречи предсезонки были неудачными. Верх над командой Крикунова взяли «армейцы» (2:1), и «Витязь» (5:4).

«Торпедо»

Помимо трех матчей с московским «Динамо», в двух из которых «Автозаводцы» проиграли, команда провела еще 6 товарищеских встреч в августе.

8 августа подопечные Дэвида Немировски пропустили три безответных гола от «Хумо» (0:3), а через 2 дня «Торпедо» взял верх над минским «Динамо» (6:2).

21.08. коллектив из Нижнего Новгорода потерпел разгромное поражение от СКА (6:1), затем волжане проиграли «Сочи» (3:1), но позже команда одолела «Северсталь» (1:5).

Последний матч предсезонки «Торпедо» уступил «Авангарду» (5:4).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 3,95, а на победу «Торпедо» — 2,90.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1,5 с коэффициентом 1,51. 0