Норвегия — Швеция. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года сборная Норвегии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Норвегия — Швеция.

Норвегия

Норвегии попался не самый удобный календарь, ведь команда начинает турнир матчами с тремя грандами. Логично, что в двух встречах со сборной России (2:5) и Чехии (2:7) норвежцы дважды проиграли. Но задача команды — сохранить прописку в топ-дивизионе, так что главные матчи Норвегии впереди.

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В игре с Чехией норвежцы уже на старте матча пропустили две быстрые шайбы, и в дальнейшем шансов на очки у них уже не было. Более того, после второго периода пришлось заменить вратаря Хенрика Хаукеланда на Хенрика Хольма. Не исключено, что именно Хольм начнет матч со шведами, чтобы дать основному голкиперу восстановиться перед решающими встречами.

Норвегия выглядит одной из самых слабых команд на текущем чемпионате мира — скандинавам не хватает скорости и класса, но вполне возможно, что подопечные Петера Торесена просто экономят силы перед матчами со своими непосредственными соперниками.

Швеция

После поражения в стартовом матче чемпионата мира от Чехии (2:5), Швеция отыгралась на аутсайдере группы Италии (8:0), и теперь имеет все шансы, чтобы взять две победы кряду, ведь норвежцы явно не претендуют на высокие достижения.

В игре с Италией блестяще сыграла третья тройка атаки — Антон Ландер оформил хет-трик, Луи Эрикссон сделал три передачи, а кроме того гол+пас сделал Уилльям Нюландер, дубль у Патрика Хорнквиста, еще одна шайбу на счету Маркуса Крюгера. Наконец, Хенрик Лундкист оформил шатаут, правда, отразив всего 13 бросков.

Понятно, что с итальянцами шведы были почти идеальны, включая спецбригады, но не стоит забывать слабую игру против чехов, где команда пропустила пять шайб. Собственно, даже с итальянцами желто-синие забросили только по одной шайбе в первые два периода.

Прогноз

Учитывая, что в двух матчах с участием Норвегии забрасывали не менее семи шайб, есть смысл сделать прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0