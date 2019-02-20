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    «Даллас» или «Нэшвилл» — чья оборона окажется надежнее?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 февраля 2019 года

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Даллас Старз
    Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл»
    Александр Радулов (слева), «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 2019 года «Даллас Старз» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл».
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    «Даллас»

    В прошлой игре «Даллас» на выезде всухую проиграл «Каролине» (0:3) — это второе поражение команды подряд и четвертое в последних пяти матчах. «Старз» занимают четвертое место в Центральном дивизионе, и отстают от «Сент-Луиса» уже на четыре очка.

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    Главная проблема команды — травма основного вратаря Бена Бишопа. Его дублер россиянин Антон Худобин в игре с «Каролиной» пропустил три шайбы с 27 бросков. Среди лидеров команды отметим также защитников Джона Клингберга, Миро Хейсканена, Эсу Линделла, нападающих Александра Радулова, Джейми Бенна и Тайлера Сегина. Форварды Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов прошлый матч пропускали.

    «Даллас» обладает одной из самых надежных оборон в НХЛ, пропуская лишь 2,57 шайб в среднем за игру (3-й лучший показатель). Но атака у «Старз» третья худшая во всей Лиге — в среднем лишь 2,5 заброшенных шайб за матч.

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» на выезде был разбит «Вегасом» (1:5) — это четвертое поражение «Предаторз» в последних пяти матчах, но пока их второе место в Центральном дивизионе в безопасности — шесть очков отрыва от «Сент-Луиса».

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    Единственную шайбу в игре с «Найтс» забросил ключевой форвард Кевин Фиала, и не самый лучший матч сыграл резервный вратарь Юусе Сарос, но по его воротам соперник нанес 50 (!) бросков. Среди лидеров отметим также вратаря Пекку Ринне, защитников Романа Йоси, Маттиаса Экхольма, Райана Эллиса и Пи-Кэя Саббена, нападающих Райана Джохансена, Виктора Арвидсона, Филипа Форсберга, Ника Бонино и Крэйга Смита.

    «Нэшвилл» тоже больше ориентирован на оборону, пропуская в среднем лишь 2,61 шайбы, но атака получше, чем у «Далласа» — чуть больше трех заброшенных шайб за матч и 13-е место. Главная проблема — худшая в НХЛ реализация большинства (лишь 12,8%).

    Прогноз

    Это последняя встреча команд в сезоне, а до этого в четырех матчах между собой соперники разделили победы — «Нэшвилл» дважды выиграл в овертаймах дома и на выезде (3:2 и 5:4), «Даллас» дважды побеждал в гостях в основное время (2:0 и 3:1). Сейчас обе команды не в лучшей форме, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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