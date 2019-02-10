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    Россия и Чехия снова проведут результативный поединок

    Россия — Чехия. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 10 февраля 2019 года

    Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Илья Михеев
    В рамках шведского этапа Евротура 10 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на Россия — Чехия.
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    Россия

    В прошлом матче шведского этапа Евротура Россия уступила хозяевам льда сборной Швеции (2:4) — это поражение стало лишь вторым в рамках серии в этом году, и теперь, чтобы выиграть третий этап Евротура подряд, подопечным Ильи Воробьева необходимо побеждать с как можно более крупным счетом.

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    Не самый лучший матч удался вратарю-дебютанту Игорю Бобкову, который пропустил три шайбы с 25 бросков (еще одна влетела в пустые ворота). Зато снова заброшенной шайбой отличился Илья Михеев, забросив буллит, еще одна шайба на счету Анатолия Никонцева. Отметим, что в этот раз состав сборной России более экспериментальный, и турнир пропускает много лидеров, включая Никиту Гусева, Пвла Дацюка, Кирилла Капризова, Антона Белова и других.

    В целом, Россия перебросала соперника, не пропустила ни одной шайбы в неравных составах, так что спецбригады отыграли хорошо, и сами россияне забросили в большинстве и в меньшинстве (реализовав буллит). В итоге основным оказался вратарский фактор, и лишь во второй раз за восемь игр Россия пропустила более трех шайб.

    Чехия

    В прошлом поединке Чехия разобралась с Финляндией (3:1), выиграв второй матч подряд в рамках шведского этапа Евротура. И если на двух первых турнирах сезона в России и Финляндии чехи были явными аутсайдерами, то сейчас в их активе шесть очков и они главные претенденты на победу.

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    Снова забросил шайбу лидер атаки «Ак Барса» Иржи Секач, еще по голу на счету нападающих Петера Холика и Гынека Зохорны, а Томас Зохорна из «Амура» отдал одну передачу. Среди лидеров команды отметим также защитника Петера Заморски, Томаша Кундратека, нападающих Яна Коваржа, Милана Гуляша, Марека Квапила и Романа Горака.

    В двух матчах Шведских игр Чехия забросила уже восемь шайб, пропустив лишь трижды. При этом, как и в игре с Чехией, снова хорошо сыграли спецбригады — одна шайба была заброшена в большинстве, еще одна в меньшинстве.

    Прогноз

    В двух предыдущих матчах Россия и Чехия обменялись победами — сначала чехи выиграли 5:2, а затем россияне взяли реванш 7:2. Букмекеры в большей мере уверены в успехе России, а мы рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,14. 0

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    Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14. В рамках шведского этапа Евротура 10 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 14:00 мск.
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