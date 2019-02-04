«Авангард» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года омский «Авангард» примет питерский СКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — СКА.

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде проиграл «Кунь Луню» (2:5) — это поражение стало третьим для омичей в последних пяти матчах, и стоило им первого места в дивизионе, а также второго в конференции — лидирующие позиции занял «Барыс».

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По голу и передаче записали себе в актив ключевые нападающие Давид Дэарне и Сергей Шумаков, дважды ассистировал партнерам топ-защитник Коди Франсон. Среди ключевых игроков отметим также защитников Евгения Медведева, Максима Чудинова и травмированного Алексея Емелина, нападающих Илью Михеева, Сергея Широкова, Дениса Зернова.

Почти по всем показателям статистики «Авангард» входит в топ-8 команд КХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и надежность в меньшинстве. И лишь большинство хромает — 16,9% реализации и 16-е место.

СКА

В прошлом матче СКА на выезде неожиданно проиграл «Сибири» (0:1), прервав серию из шести побед подряд и 15 матчей с набранными очками. В итоге осечкой СКА воспользовался ЦСКА, который снова вышел на первое место в общей таблице КХЛ.

В игре с «Сибирью» слабо сыграла вся команда, и явно большей эффективности ждали от лучшей атаки КХЛ в лице Никиты Гусева, Павла Дацюка, Николая Прохоркина, Александра Барабанова, и Сергея Плотникова. Также к лидерам стоит отнести защитников Давида Рундблада и Антона Белова, вратаря Игоря Шестеркина.

СКА обладает самой результативной атакой в КХЛ, забрасывая в среднем 3,40 шайб за матч. Оборона и меньшинство вторые сильнейшие в Лиге, и лишь немного слабее реализация большинства — 23,7% (5-е место).

Прогноз

Обе команды в прошлых матчах потерпели неприятные поражения, и настроены на результат. Что касается личной встречи, «Авангард» на выезде в серии буллитов дожал СКА (3:2). Конечно, букмекеры верят в победу армейцев, но мы сыграем от обратного — прогноз на победу хозяев в матче с коэффициентом 2,73, так как омичи играют дома, и у них было больше времени на отдых. 0