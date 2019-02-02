«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года московский «Спартак» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ак Барс».

«Спартак»

В прошлом поединке «Спартак» на выезде в овертайме уступил «Динамо Рига» (1:2), проиграв второй матч подряд после двух побед. В целом результаты москвичей примерно 50:50, так что команда занимает 6-е место на Западе, опережая на три очка «Витязь» и на столько же отставая от «Динамо Москва».

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Единственную шайбу «Спартака» в матче забросил форвард четвертой тройки Антон Злобин. Лидеры команды — вратари Никита Беспалов и Юлиус Гудачек, защитник Андрей Кутейкин (но он сейчас травмирован), нападающие Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Анатолий Никонцев, Бэн Максвелл и Александр Хохлачев.

По всем показателям статистики «Спартак» находится в пределах топ-10 КХЛ. Разве что большинство чуть слабее (18,4% и 13-й показатель). Стабильность — залог успеха команды.

«Ак Барс»

В прошлой игре «Ак Барс» на выезде в результативной битве уступил ЦСКА (4:5), не сумев прервать серию неудач. Казанцы проиграли уже три матча подряд и шесть из последних семи. «Ак Барс» занимает пятое место на Востоке, на одно очко отставая от «Металлурга», и на два — от «Авангарда» с «Барысом».

Не лучший матч удался вратарю Владиславу Подяпольскому, который пропустил пять шайб с 40 бросков. Зато дублем выстрелил форвард Роб Клинкхаммер, по шайбе забросили нападающий Владимир Ткачев и защитник Альберт Яруллин, форвард Александр Свитов и защитник Андрей Педан отдали по две передачи. Среди ключевых игроков также защитник Пол Постма, нападающие Иржи Секач, Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Антон Ландер.

У «Ак Барса» очень приличная оборона — в среднем за матч казанцы пропускают лишь 2,20 шайб (6-й показатель). Но атака заметно слабее и не входит в топ-10, игра в большинстве вовсе катастрофическая — лишь 13,2% реализации и третий худший результат в КХЛ.

Прогноз

Первая встреча соперников завершилась минимальной победой «Ак Барса» (1:0). Так что и сейчас рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,91. 0