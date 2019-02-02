«Баффало» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Чикаго».

«Баффало»

В прошлой игре «Баффало» на выезде уступил «Далласу» (0:1) — это пятое поражение «Сэйбрз» в последних семи матчах. Команда занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, отставая на четыре очка от «Бостона», и на три очка от зоны плей-офф Востока.

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В целом неплохо сыграл вратарь Линус Уллмарк, отразив 26 из 27 бросков, но атака его усилия не поддержала. Лидерами команды являются защитники Расмус Далин, Расмус Ристолайнен, нападающие Джек Айхель, Сэм Райнхарт и Джефф Скиннер.

«Баффало» делает ставку на оборону — команда пропускает в среднем чуть меньше трех шайб за матч (14-е место), и показывает 81,9% надежности в меньшинстве (9-е). Но атака «Сэйбрз» с трудом входит в топ-20.

«Чикаго»

В прошлой игре «Чикаго» дома в серии буллитов дожал «Айлендерс» (3:2), выиграв второй матч подряд после серии поражений, причем забросив в двух играх 11 шайб. «Блэкхокс» занимают последнее седьмое место в Центральном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на семь очков.

Неплохо сыграл вратарь Кэм Уорд, отразив 34 из 36 бросков, и не пропустив ни одного броска в серии буллитов. Героем матча стал топ-форвард Джонатан Тэйвз, который забросил шайбу в основное время и один из буллитов. Один из лидеров атаки Дилан Стром оформил гол+пас, Алекс Дебринкет отдал две передачи, один из двух буллитов забросил Патрик Кэйн. Российский нападающий Артем Анисимов очков не набирал и провел игру в 4-й тройке.

У «Чикаго» в целом неплохая атака — более трех заброшенных шайб за игру (13-е место), 20,3% реализации большинства (14-е). Но оборона у «Блэкхокс» худшая в НХЛ.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, «Чикаго» реально удивило в последних двух домашних матчах, но последние две игры на выезде «Блэкхокс» проиграли — так что прогнозируем победу «Баффало» в матче с коэффициентом 1,80. 0