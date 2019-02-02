ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Два очка Малкина, вторая подряд победа «Далласа» «МЮ» — «Бернли»АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф» Пеп Гвардиола«Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы
  • 15:46
    • Игрок «Локомотива» интересен «Галатасараю»
  • 15:27
    • Оглашен состав Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
  • 15:13
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 14:57
    • «Амур» в овертайме победил «Куньлунь»
  • 14:13
    • Игрок «МЮ» согласовал контракт с китайским клубом
  • 13:45
    • Вратарь «Уотфорда» — рекордсмен по сейвам в АПЛ
  • 11:57
    • Сборная России планирует провести матч с Бельгией в Петербурге
    Все новости спорта

    «Баффало» прервет спурт «Чикаго»

    «Баффало» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

    НХЛ Баффало Сэйбрз Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Баффало» — «Чикаго»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Чикаго».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Баффало»

    В прошлой игре «Баффало» на выезде уступил «Далласу» (0:1) — это пятое поражение «Сэйбрз» в последних семи матчах. Команда занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, отставая на четыре очка от «Бостона», и на три очка от зоны плей-офф Востока.

    Все прогнозы на хоккей

    В целом неплохо сыграл вратарь Линус Уллмарк, отразив 26 из 27 бросков, но атака его усилия не поддержала. Лидерами команды являются защитники Расмус Далин, Расмус Ристолайнен, нападающие Джек Айхель, Сэм Райнхарт и Джефф Скиннер.

    «Баффало» делает ставку на оборону — команда пропускает в среднем чуть меньше трех шайб за матч (14-е место), и показывает 81,9% надежности в меньшинстве (9-е). Но атака «Сэйбрз» с трудом входит в топ-20.

    «Чикаго»

    В прошлой игре «Чикаго» дома в серии буллитов дожал «Айлендерс» (3:2), выиграв второй матч подряд после серии поражений, причем забросив в двух играх 11 шайб. «Блэкхокс» занимают последнее седьмое место в Центральном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на семь очков.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Неплохо сыграл вратарь Кэм Уорд, отразив 34 из 36 бросков, и не пропустив ни одного броска в серии буллитов. Героем матча стал топ-форвард Джонатан Тэйвз, который забросил шайбу в основное время и один из буллитов. Один из лидеров атаки Дилан Стром оформил гол+пас, Алекс Дебринкет отдал две передачи, один из двух буллитов забросил Патрик Кэйн. Российский нападающий Артем Анисимов очков не набирал и провел игру в 4-й тройке.

    У «Чикаго» в целом неплохая атака — более трех заброшенных шайб за игру (13-е место), 20,3% реализации большинства (14-е). Но оборона у «Блэкхокс» худшая в НХЛ.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, «Чикаго» реально удивило в последних двух домашних матчах, но последние две игры на выезде «Блэкхокс» проиграли — так что прогнозируем победу «Баффало» в матче с коэффициентом 1,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Адмирал
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Спартак
  • Сегодня в 20:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Слован — Сочи
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Сегодня в 23:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Сегодня в 23:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Завтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Виннипег — Коламбус
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Япония — Катар
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игроки «МЮ»
  • Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
    • 16:59 26/01/2019     Софья Самодурова
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
    • 09:14 26/01/2019     Тьерри Анри
  • Ценные уроки Анри. Инсайдерская история
    • 15:38 28/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Баффало» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец«Ман Юнайтед» не выиграл впервые под руководством Сульшера Вчера в 15:040
  • 09:57
    • ПСЖ хочет приобрести у «Челси» Виллиана
  • 09:14
    • «Бостон» и «Сакраменто» одержали разгромные победы
  • 08:34
    • Тренер «Питтсбурга»: Это была лучшая игра Малкина за долгое время
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы Футбол Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезонаЛидер ПСЖ получил серьезную травму — что теперь делать команде и самому игроку Вчера в 05:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 3.19
    •
  • 14:45
    • «Вулверхэмптон» установил трансферный рекорд
  • 14:28
    • «Сент-Этьен» может арендовать полузащитника «Монако»
  • 13:28
    • «Борнмут» из-за травмы потерял лучшего бомбардира
    «Спартак» Футбол 50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» в Катаре Вчера в 00:450
  • 13:14
    • ПСЖ интересен полузащитник из МЛС
  • 11:43
    • Руководство «Баварии» назвало сумму на летние трансферы
  • 11:31
    • Игрок сборной Италии сменил «Торонто» на Саудовскую Аравию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие