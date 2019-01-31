«Сибирь» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года новосибирская «Сибирь» примет финский «Йокерит». Начало матча — 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Йокерит».

«Сибирь»

В прошлом поединке «Сибирь» в овертайме дожала «Барыс» (2:1), одержав вторую победу подряд и шестую в последних семи матчах. Команда продолжает удивлять, поднявшись уже на 9-е место на Востоке, сократив отставание от «Трактора» и зоны плей-офф до пяти очков.

Все прогнозы на КХЛ

Фантастический матч провел вратарь Дэнни Тейлор, который отразил 40 из 41 бросков, и отдал результативную передачу. По шайбе забросили еще два канадца — нападающие Джордан Карон и Жильбер Брюле. Среди лидеров отметим также защитников Николая Демидова, Александра Логинова, нападающих Юкку Пелтолу, Даниила Романцева, Дмитрия Саюстова, Александра Шарова и Никиту Михайлова.

В последних матчах «Сибирь» выглядит очень достойно, и в первую очередь у команды получается хорошо играть у чужих ворот — новосибирцы уже поднялись в топ-15 КХЛ по результативности нападения, но оборона и меньшинство по-прежнему одни из худших в Лиге.

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» на выезде разобрался с «Салаватом Юлаевым» (4:1), одержав вторую победу подряд после двух поражений. «Йокерит» сократил отрыв от «Локомотива» до двух очков, а «Динамо Москва» опережает уже на девять.

Отличный матч удался вратарю Янису Калниньшу, который отразил 36 из 37 бросков. Лидеры тоже не подвели — защитник Алекс Грант и нападающий Сакари Маннинен оформили по голу и передаче, Никлас Йенсен и Марко Анттила забросили по шайбе, Стив Мозес отдал две передачи.

«Йокерит» делает ставку на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,19 шайбы за матч (результативнее только СКА), и реализуя 22,8% большинства (7-й показатель). Оборона слабее, но также рядом с топ-10.

Прогноз

Обе команды играют в основном результативно, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0