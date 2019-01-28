«Динамо Москва» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января 2019 года московское «Динамо» примет рижское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Динамо Рига».

«Динамо Москва»

В прошлом поединке «Динамо Москва» дома обыграло «Спартак» в столичном дерби (3:1), прервав серию из двух подряд поражений, и потеснив красно-белых на 6-е место в Западной конференции. Правда, от «Йокерита» отставание «Динамо» составляет девять очков.

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Одним из героев матча стал лидер атак Вадим Шипачев, оформивший гол+пас, по шайбе забросили Игорь Макаров и Микс Индрашис, передачей отметился еще один топ-бомбардир Дмитрий Кагарлицкий. Неплохо сыграл опытный вратарь Александр Еременко, отразив 18 из 19 бросков.

«Динамо Москва» входит в топ-10 по надежности обороны, пропуская в среднем 2,28 шайб за матч, рядом с топ-10 команда по заброшенным шайбам, а большинство у москвичей третье лучшее в КХЛ — 25,9%. Но меньшинство одно из худших в Лиге — 77,2% и 20-й показатель.

«Динамо Рига»

В пролом поединке «Динамо Рига» на выезде было уничтожено СКА (1:7), прервав серию их двух побед. Но в целом рижане проиграли шесть из последних восьми матчей. Команда занимает 9-е место на Западе, отставая от «Сочи» и зоны плей-офф на одно очко.

Слабо сыграли вратари — Тимура Билялова по ходу поединка заменил Кристерс Гудлевскис. Единственную шайбу забросил один из топ-форвардов Микелис Редлихс. Отметим также лидеров защитника Мэттью Майоне, нападающих Лауриса Дарзиньша и Линуса Виделля.

«Динамо Рига» показывает хорошую игру в спецбригадах, особенно в меньшинстве (85,6% надежности и 7-й результат), средние результаты в обороне в целом, но нужно усиливать атаку — лишь две заброшенные шайбы в среднем за матч и только 20-е место в КХЛ.

Прогноз

У москвичей особая история взаимоотношений с рижанами — два матча и два поражения (2:4 на выезде и 1:2 ОТ дома). Сейчас букмекеры почти не сомневаются в победе бело-голубых, и в том, что игра будет малорезультативной. Но мы все же рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,22 — в последних играх прибалты стали играть гораздо активнее. 0