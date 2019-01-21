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    «Эдмонтон» дома может обыграть «Каролину» Свечникова

    «Эдмонтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 января 2019 года

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Эдмонтон» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 января 2019 года «Эдмонтон Ойлерз» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Каролина».
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    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде в серии буллитов дожал «Ванкувер» (3:2), выиграв второй матч подряд и третий из четырех последних. В итоге «Ойлерз» поднялись на 5-е место Тихоокеанского дивизиона, и отстают от зоны плей-офф Запада на одно очко.

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    Результат в игре с «Кэнакс» сделали лидеры — Коннор Макдэвид и Джухар Хайра забросили по шайбе, Райан Ньюджент-Хопкинс отдал две передачи, Алекс Чиассон забросил решающий буллит. Среди ключевых исполнителей отметим также форварда Леона Драйзайтля. Травмированы защитники Алекс Петрович и Оскар Клефбом.

    Лишь по реализации большинства «Эдмонтон» входит в топ-10 НХЛ — 21,6%. Что касается игры в меньшинстве и в целом заброшенных/попущенных шайб, «Ойлерз» занимают места в третьем десятке.

    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» дома уступила «Оттаве» (1:4) — это второе поражение «Харрикейнз» подряд, хотя до этого они одержали семь побед в восьми матчах. «Каролина» занимает 5-е место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на девять очков.

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    Единственную шайбу в матче забросил форвард 4-й тройки Уорен Фогеле. Российский форвард Андрей Свечников очков не набирал. Лидерами команды являются защитник Джейкоб Слэвин, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен, Джастин Уильямс, Майк Ферланд и травмированный Джордан Стаал.

    Лишь по игре в обороне «Каролина» входит в топ-15, пропуская в среднем 2,94 шайбы за игру. Остальные результаты «Харрикейнз» находятся в третьем десятке.

    Прогноз

    Это первая встреч команд в сезоне, и судя по последним тенденциям в результатах команд, можно рискнуть с прогнозом на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Эдмонтон» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 января 2019 года «Эдмонтон Ойлерз» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 05:30 мск.
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