«Йокерит» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 января 2019 года финский «Йокерит» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Нефтехимик».

«Йокерит»

В прошлом поединке «Йокерит» на выезде в серии буллитов дожал «Амур» (5:4), но в целом в последних пяти матчах финны одержали лишь две победы. «Йокерит» занимает четвертое место на Западе, отставая на одно очко от «Локомотива» и на десять опережая «Динамо Москва».

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Одним из героев матча стал нападающий Стив Мозес, который оформил дубль, и забросил один из буллитов, еще один гол на счету Никласа Йенсена, решающий буллит оформил Брайан О’Нейлл. Среди лидеров отметим защитников Алекса Гранта и Сами Леписто, нападающих Сакари Маннинена, Йессе Йоэнсуу. Травмированы форварды Марко Анттила и Макс Вярн.

«Йокерит» делает упор на атаку, забрасывая в среднем 3,22 шайбы за матч (второй результат в КХЛ после СКА). Оборона чуть слабее, хорошее большинство, но слабое меньшинство — лишь 78,1% надежности и 17-й показатель.

«Нефтехимик»

В прошлом матче «Нефтехимик» дома уступил «Витязю» (1:2), проиграв свой восьмой матч из последних десяти. В итоге нижнекамцы снова опустились на 11-е место Восточной конференции, и отстают от зоны плей-офф на 11 очков.

Единственную шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин в большинстве, неплохо сыграл вратарь Илья Ежов, отразив 30 из 32 бросков. Среди лидеров отметим защитников Адама Полашека, Дамира Шарипзянова, нападающих Анджея Нестрашила, Павла Падакина, Йоонаса Наттинена, Юуусо Пуустинена и Микаэля Руоохомаа.

По большинству показателей статистики «Нефтехимик» занимает места в конце второго десятка КХЛ, и лишь по игре в большинстве нижнекамцы входят в топ-10 — 20,8% реализации.

Прогноз

У «Йокерита» был не самый успешный выезд, но сейчас сомнений в успехе финнов нет. Впрочем, «Нефтехимик» попробует связать атаку соперника, тем более в составе команды играют сразу трое финнов. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,24. 0