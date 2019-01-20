«Даллас» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Виннипег».

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» дома проиграл даже одному из главных аутсайдеров НХЛ «Лос-Анджелесу» (1:2) — это четвертое поражение подряд, и лишь потому что конкуренты тоже не блещут, «Старз» пока еще идут в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Центральном дивизионе.

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Единственную шайбу забросил защитник Эса Линделл, которому ассистировали защитник Джон Клингберг и один из лучших форвардов «Далласа» российский нападающий Александр Радулов. Среди лидеров также нападающие Тайлер Сегин, Джейми Бенн, Джейсон Спецца. Травмированы защитник Марк Мето, российский нападающий Валерий Ничушкин, нападающий Мартин Ганзал.

«Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,62 шайбы за игру (4-е место в НХЛ), и входит в топ-10 по надежности в меньшинстве, но атака у «Старз» третья худшая в Лиге — лишь 2,54 заброшенные шайбы в среднем за матч.

«Виннипег»

В прошлом поединке «Виннипег» на выезде одержал разгромную и стратегическую победу над главным конкурентом «Нэшвиллом» (5:1). «Виннипег» продолжает лидировать в Центральном дивизионе, увеличив отрыв от «Предаторз» на четыре очка.

Сильнейший матч выдали вратарь Коннор Хеллебайк, отразив 37 из 38 бросков, а также четвертая тройка нападения — Брендан Лемье оформил дубль, шайба на счету Мэйсона Апплтона. Также по голу забросили Брайан Литтл и Брендон Танев, по две передачи у защитников Джо Морроу и Сами Нико. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал, травмированы важные игроки — защитники Дастин Бафлин и Бен Чиаро, нападающий Николай Элерс.

Практически по всем показателям «Виннипег» входит в топ-10 — это сбалансированная во всех линиях команда с особенно сильной реализацией большинства — 27,1% и 3-й показатель в НХЛ.

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, обнявшись домашними победами с одинаковым счетом 5:1. Учитывая, что сейчас «Старз» в кризисе, а «Джетс» на ходу, прогнозируем победу «Виннипега» в матче с коэффициентом 1,77. 0