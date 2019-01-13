СКА — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 13 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 января 2019 года питерский СКА примет подольский «Витязь». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Витязь».

СКА

В прошлом матче СКА на выезде засушил «Локомотив» (4:0), одержав седьмую победу подряд и все — на выезде. При этом в последних четырех играх питерцы пропустили лишь одну шайбу. СКА продолжает занимать 2-е место на Западе, отставая от ЦСКА на четыре очка.

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По воротам Игоря Шестеркина «Локомотив» нанес 31 бросок, но это не помешало голкиперу сделать 8-й шатаут в сезоне. Дубль оформил Наиль Якупов, по шайбе на счету Андрея Кузьменко и защитника Антона Белова, две передачи отдал Николай Прохоркин. Среди ключевых игроков команды нападающие Никита Гусев, Сергей Плотников, Павел Дацюк, Александр Барабанов, и травмированный защитник Патрик Херсли.

У СКА самая мощная в КХЛ атака — в среднем за матч команда забрасывает 3,43 шайбы. Но оборона также сильная — вторые показатели по пропущенным шайбам и по игре в меньшинстве. Разве что большинство чуть слабее — 25,4% реализации и 5-е место.

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» на выезде обыграл «Слован», поднявшись на 7-е место в Западной конференции. Команда идет на серии из трех побед, выиграла семь матчей из последних десяти и отстает на четыре балла от «Спартака».

Хороший матч провел вратарь Йони Ортио, отразив 30 из 31 бросков, а героем поединка стал нападающий Александр Семин, оформивший дубль. Еще одна шайба на счету защитника Ильи Шинкевича (первая в сезоне). Среди лидеров команды также защитник Войцех Мозик, нападающие Миро Аалтон, Артем Швец-Роговой и Борна Рендулич.

Лишь по игре в большинстве «Витязь» находится рядом с топ-10, реализуя 19,9% попыток. Остальные результаты средние или ниже среднего. Но при этом команда достаточно сбалансированная, с наличием индивидуально сильных исполнителей.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне на льду СКА завершился погромом «Витязя» (6:0). Сейчас питерцы снова абсолютные фавориты, но «Витязь» набрал неплохой ход, и вряд ли допустит разгром — рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0