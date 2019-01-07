«Витязь» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 7 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января 2019 года подольский «Витязь» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Ак Барс».

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» в родных стенах дал бой, но уступил в овертайме ЦСКА (1:2) — это третье поражение подряд для подольского клуба, который пока что сохраняет 8-е место в Западной конференции, но опережает «Динамо Рига» всего на два очка.

Все прогнозы на хоккей

Единственную шайбу «Витязя» в игре с ЦСКА забросил один из лидеров атаки Артем Швец-Роговой, хорошо выглядел молодой резервный вратарь Александр Самонов, отразив 36 из 38 бросков в створ. Среди лидеров также вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Мииро Аалтонен, Борна Рендулич, Александр Семин. Травмированы нападающие Марек Гривик и Артем Чернов.

Практически по всем показателям «Витязь» занимает места в середине и конце второго десятка КХЛ, включая показатели заброшенных/пропущенных шайб, а также игру в меньшинстве. Лишь большинство чуть повыше — в среднем 20,4% реализации и 11-е место.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» (3:1), одержав третью победу подряд, причем все три над принципиальными и непростыми соперниками («Нефтехимик» и «Авангард»). Казанцы отстают на три очка от лидера Восточной конференции «Автомобилиста», занимая третье место.

Результат в игре с «Салаватом» сделали лидеры «Ак Барса» — Иржи Секач оформил гол+пас, по шайбе на счету Джастина Азеведо и Станислава Галиева, результативные передачи у Владимира Ткачева и Даниса Зарипова (две). Также хорошо сыграл вратарь Владислав Подяпольский, отразив 32 из 33 бросков. В списке травмированных защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

«Ак Барс» в целом показывает результаты чуть ниже лидеров, но весьма хорошие и сбалансированные — не слишком много пропуская и забрасывая тоже немало. Но есть одно слабое место в игре — большинство с низкой реализацией в 13,9% — это 6-й худший показатель во всей лиге.

Прогноз

Первый матч соперников на старте сезона завершился неожиданной выездной победой «Витязя» (5:3). Несмотря на статус «Ак Барса» как явного фаворита, три последних матча на выезде казанцы проиграли, причем даже минскому «Динамо». С учетом жизненно важной необходимости очков для «Витязя», рискнем со ставкой на их победу в матче с коэффициентом 2,86. 0