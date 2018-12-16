«Питтсбург» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 декабря 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Лос-Анджелес».

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде умудрился уступить главному неудачнику сезона «Чикаго» (3:6). Причем до этого «Пингвинз» набирали очки четыре матча подряд, выиграв три из них. На данный момент «Питтсбург» с 32 очками занимает четвертое место в Столичном дивизионе, но у идущих третьими «Айлендерс» столько же баллов.

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В матче против «Чикаго» плохо сыграл вратарь Кэйси ДеСмит, пропустив четыре шайбы с 29 бросков (еще две влетели в пустые ворота). Зато нападающий Брайан Раст выстрелил хет-триком, но это не помогло «Питтсбургу». Среди лидеров отметим также защитника Криса Летанга, нападающих Сидни Кросби и нашего Евгения Малкина. Травмированы и не помогут команде в следующем матче защитник Джастин Шульц, нападающие Патрик Хорнквист и Доминик Симон.

«Питтсбург» обладает сильной атакующей линией, забрасывая в среднем 3,33 шайбы за матч и реализуя 22,6% большинства. В меньшинстве «Пингвинз» тоже хороши (83% надежности). Но оборона и вратари — это настоящее бедствие для команды второй сезон подряд.

«Лос-Анджелес»

В прошлом поединке «Лос-Анджелес» на выезде уступил «Коламбусу» (1:4), потерпев свое третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Причем благодаря победе «Чикаго» над «Питтсбургом» «Кингз» теперь опустились на самое дно турнирной таблицы НХЛ.

В игре против «Коламбуса» единственную шайбу забросил нападающий Дастин Браун, который открыл счет, но удержать преимущество «Кингз» не сумели. Не помог и вратарь Джонатан Куик, по воротам которого соперник нанес 41 бросок, и лучший бомбардир команды Анже Копитар. Среди лидеров отметим также форварда Джеффа Картера. Российский нападающий Никита Щербак очков в игре не набрал.

У «Лос-Анджелеса» уйма проблем, и одна из главных — это переполненный лазарет, включая нашего нападающего Илью Ковальчука, а также еще ряд лидеров — вратарь Джек Кэмпбелл, защитники Дрю Даути, Алекс Мартинес и Дион Фанеф, нападающие Джонни Бродзински, Кайл Клиффорд, Тревор Льюис и Карл Хагелин.

«Лос-Анджелес» лишь по одному из статистических показателей входит в топ-20 НХЛ — это игра в обороне со средним количеством пропущенных шайб 3,09 за игру. А вот атака у «Кингз» абсолютно худшая в Лиге — всего 2,15 заброшенных шайб в среднем за игру. Спецбригады также одни из худших.

Прогноз

«Питтсбург» фаворит матча, но перед встречей с «Лос-Анджелесом» «Пингвинз» еще нужно будет принять «Бостон», а это лишняя трата сил. Так что вряд ли «Питтсбург» будет очень активен, а «Кингз» в принципе плохо играют в атаке. Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,13. 0