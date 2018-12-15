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    Россия и Чехия не забросят много шайб в матче Кубка Первого канала

    Россия — Чехия. Прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2018 года

    Кубок Первого канала Сборная России Сборная Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Михаил Григоренко
    В рамках Кубка Первого канала 15 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Чехии Начало матча — 15:45 мск. Прогноз на Россия — Чехия.
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    Россия

    Первый матч Кубка Первого канала оказался непростым для России – уступая 0:2, наша команда вырвала победу в серии буллитов над Швецией (3:2). Таким образом, из четырех матчей Евротура этого сезона Россия выиграла трижды, но первый раз сыграла матч с овертаймом и буллитами.

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    В поединке со Швецией главным героем стал нападающий Михаил Григоренко, который забросил шайбу в основное время, а в серии буллитов единственным сумел пробить Ларса Йоханссона. Еще одна шайбу на свой счет записал защитник Владислав Гавриков. Отметим, что ворота команды защищал Илья Сорокин, не играл в поединке Павел Дацюк.

    В игре со Швецией Россия показала характер, а кроме того сумела не пропустить в меньшинстве, хотя при счете 2:2 оставалась вчетвером в конце основного времени и в овертайме. При этом Россия забросила одну шайбу в большинстве и перебросала шведов 33:26.

    Чехия

    В первом матче Кубка Первого канала Чехия сумела стать автором небольшого чуда. В игре с Финляндией чехи уступали 0:3, но сумели отыграться в основное время, а в серии буллитов вырвали победу 4:3. Это вторая победа подряд для команды в рамках Евротура.

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    В матче против Финляндии одним из героев стал форвард Доминик Кубалик, который в серии буллитов дважды реализовал свои попытки, и принес Чехии победу. Но в основное время решающую роль сыграли нападающие Радан Ленц, Михал Булирж и защитник Томаш Кундратек, забросившие по шайбе, а также нападающий Иржи Секач и защитник Петр Заморски, отдавшие по две передачи.

    В игре против Финляндии Чехии удалось забросить две шайбы с интервалом в 42 секунды в начале второго периода при счете 0:3, что помогло чехам переломить ход встречи. Интересно, что за все четыре игры Евротура текущего сезона Чехия ни разу не пропустила в меньшинстве и не забросила ни одной шайбы в большинстве.

    Прогноз

    На Кубке Карьяла в ноябре Чехия обыграла Россию 5:2. Сейчас россияне играют дома, и букмекеры почти не сомневаются в реванше подопечных Ильи Воробьева. Но при этом в воротах России должен сыграть Игорь Шестеркин, который в двух прошлых играх Евротура пропустил всего одну шайбу. Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках Кубка Первого канала 15 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Чехии Начало матча — 15:45 мск.
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