ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена КанышеваФинал в Ванкувере: без золота, но с перспективами «Зенит»«Зенит» показал худшую версию себя «Ванкувер»НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача Яковлева
  • 14:34
    • На матч «Реал» — ЦСКА назначены португальские судьи
  • 14:22
    • «Спартак» и «Вильярреал» рассудит латвийская бригада арбитров
  • 13:35
    • «Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»
  • 13:19
    • Роналду надеется на переезд Месси в Италию
  • 13:07
    • Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом
  • 11:17
    • Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса»
  • 11:03
    • Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
    Все новости спорта

    «Торонто» Зайцева возьмет реванш у «Каролины» Свечникова

    «Каролина» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 декабря 2018 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Каролина» — «Торонто»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 декабря 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Торонто».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» на выезде разобралась с «Анахаймом» (4:1), прервав серию из трех подряд поражений. Сейчас «Харрикейнз» занимают шестое место в Столичном дивизионе, но от топ-тройки и зоны плей-офф их отделяет всего одно очко.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре с «Анахаймом» неплохо сыграл вратарь Петр Мразек, однако по его воротам было нанесено всего 19 бросков. Неожиданно выстрелил форвард четвертой тройки Клар Бишоп, набравший свои первые очки в сезоне (гол+пас), по шайбе на счету Себастьяна Ахо, Джастина Уильямса, защитника Бретта Песса. Два ассиста отдал форвард Теуво Теравайнен.

    Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу, набрав свое 13 очко в сезоне и второе в последних пяти матчах. Под вопросом участие в следующем матче вратаря Кертиса МакЭлхинни, травмированы нападающие Джордан Стаал и Майкл Ферланд.

    Главная сила «Каролины» в ее обороне и вратарях — в среднем за матч команда пропускает лишь 2,71 шайбы, что является 5-м лучшим результатом в НХЛ. Но вот атака, наоборот, третья худшая во всей лиге — лишь 2,50 заброшенных шайбы в среднем за игру. Не намного лучше «Харрикейнз» выглядят и в спецбригадах.

    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» на выезде был разбит «Бостоном» (3:6), потерпев свое второе поражение подряд, хотя до этого «Мэйпл Лифс» шли на серии из пяти побед кряду. Впрочем, пока что «Торонто» сохраняет второе место в Восточной конференции и в Атлантическом дивизионе, уступая только «Тампе-Бэй».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Главным разочарованием в игре с «Бостоном» стал вратарь Фредерик Андерсен, который был заменен после шестой пропущенной шайбы в начале третьего периода на Гаррета Спаркса. Зато результативно сыграла вторая пятерка — лидер команды Остон Мэттьюс и Андреас Джонссон заработали по голу и передаче, два ассиста на счету защитника Джейка Гардинера. Еще одна шайба на счету защитника Трэвиса Дермотта.

    Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев завершили матч без очков и с отрицательной полезностью. А вот среди лидеров команды отметим также защитника Моргана Райлли, нападающих Каспари Капанена, Джона Тавареса и Митча Марнера.

    Практически по всем показателям «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ, но самая сильная сторона в игре это атака — в среднем 3,62 заброшенные шайбы за матч (2-й результат) и 27,3% реализации большинства (5-й в Лиге показатель).

    Прогноз

    Первый поединок соперников в сезоне завершился домашней победой «Каролины» (5:2). «Торонто» наверняка нацелен на реванш, и показывает неплохие результаты. Рискнем с прогнозом на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Сегодня в 19:30
    •  3.62
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Завтра в 03:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Завтра в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Галатасарай — Порту
  • Завтра в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шальке — Локомотив
  • Завтра в 20:55
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико М
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — ПСВ
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — ПСЖ
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • «Зенит» показал худшую версию себя
    • 00:46     Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
    • 18:23 08/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Каролина» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 декабря 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:250
  • 11:44
    • Дзюба может пропустить матч со «Славией»
  • 11:30
    • ЦСКА взял 18 футболистов на матч с «Реалом»
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
    «Челси» забил дважды Футбол Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»«Манчестер Сити» был потрясен в Лондоне, пропустив дважды от «Челси» и не сумев справиться с обороной соперника Вчера в 19:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 14:52
    • «Амур» прервал серию из пяти поражений кряду
  • 14:05
    • Загитова перестала общаться с Медведевой после ее отъезда в Канаду
  • 13:50
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ Футбол «МЮ» без Погба способен добиться успехаРеакция прессы на матч «МЮ» — «Фулхэм» Вчера в 17:320
  • 08:00
    • «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»
  • 01:21
    • «Ривер Плейт» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес
  • 12:15
    • Веденеев: Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие