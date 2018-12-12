«Каролина» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 декабря 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Торонто».

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде разобралась с «Анахаймом» (4:1), прервав серию из трех подряд поражений. Сейчас «Харрикейнз» занимают шестое место в Столичном дивизионе, но от топ-тройки и зоны плей-офф их отделяет всего одно очко.

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В игре с «Анахаймом» неплохо сыграл вратарь Петр Мразек, однако по его воротам было нанесено всего 19 бросков. Неожиданно выстрелил форвард четвертой тройки Клар Бишоп, набравший свои первые очки в сезоне (гол+пас), по шайбе на счету Себастьяна Ахо, Джастина Уильямса, защитника Бретта Песса. Два ассиста отдал форвард Теуво Теравайнен.

Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу, набрав свое 13 очко в сезоне и второе в последних пяти матчах. Под вопросом участие в следующем матче вратаря Кертиса МакЭлхинни, травмированы нападающие Джордан Стаал и Майкл Ферланд.

Главная сила «Каролины» в ее обороне и вратарях — в среднем за матч команда пропускает лишь 2,71 шайбы, что является 5-м лучшим результатом в НХЛ. Но вот атака, наоборот, третья худшая во всей лиге — лишь 2,50 заброшенных шайбы в среднем за игру. Не намного лучше «Харрикейнз» выглядят и в спецбригадах.

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» на выезде был разбит «Бостоном» (3:6), потерпев свое второе поражение подряд, хотя до этого «Мэйпл Лифс» шли на серии из пяти побед кряду. Впрочем, пока что «Торонто» сохраняет второе место в Восточной конференции и в Атлантическом дивизионе, уступая только «Тампе-Бэй».

Главным разочарованием в игре с «Бостоном» стал вратарь Фредерик Андерсен, который был заменен после шестой пропущенной шайбы в начале третьего периода на Гаррета Спаркса. Зато результативно сыграла вторая пятерка — лидер команды Остон Мэттьюс и Андреас Джонссон заработали по голу и передаче, два ассиста на счету защитника Джейка Гардинера. Еще одна шайба на счету защитника Трэвиса Дермотта.

Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев завершили матч без очков и с отрицательной полезностью. А вот среди лидеров команды отметим также защитника Моргана Райлли, нападающих Каспари Капанена, Джона Тавареса и Митча Марнера.

Практически по всем показателям «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ, но самая сильная сторона в игре это атака — в среднем 3,62 заброшенные шайбы за матч (2-й результат) и 27,3% реализации большинства (5-й в Лиге показатель).

Прогноз

Первый поединок соперников в сезоне завершился домашней победой «Каролины» (5:2). «Торонто» наверняка нацелен на реванш, и показывает неплохие результаты. Рискнем с прогнозом на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 1,75. 0