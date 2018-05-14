Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая

Россия

В прошлом матче Россия не без труда обыграла сборную Швейцарии (4:3), взяв свою четвертую победу в пяти матчах. Команда занимает второе место в группе «А», уступая Швеции, а игра со Словакией станет генеральной репетицией перед битвой со шведами.

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В прошлой игре свой очередной пятый гол провел нападающий Кирилл Капризов, который входит в пятерку лучших снайперов чемпионата мира. На гол от него отстает Михаил Григоренко, забросивший победную шайбу. Также нужно отметить вторую подряд шайбу защитника Никиты Нестерова. В игре со Швейцарией впервые на турнире сыграл нападающий Никита Гусев, отдав две результативные передачи, а также дебютировал защитник Алексей Береглазов.

Россия лидирует на турнире по игре в большинстве – наша команда реализовывает 38,46% численного преимущества, забросив пять шайб с 13 попыток. Также у россиян хорошая реализация моментов и одна из лучших линий нападения, но есть проблемы с игрой в обороне.

Словакия

В прошлом матче Словакии удалось навязать борьбу Швеции, проиграв лишь в овертайме (3:4). Взятое очко помогает словакам держаться в непосредственной близости к зоне плей-офф. Команда Крейга Рэмзи ведет борьбу с Чехией и Швейцарией за третье-четвертое места в группе.

Как ни странно, лучшим бомбардиром команды является ветеран Ладислав Надь, выступающий в чемпионате Словакии за «Кошице». Сейчас на его счету 5 (1+4) очков. Что касается десанта из НХЛ, нападающий Томаш Юрко забросил пока что две шайбы, защитник Андрей Секера записал на свой счет гол+пас, одна шайба на счету защитника Кристиана Яроша. Хорошую игру показывает вратарь чешской «Кометы Брно» Марек Цыльяк, отражая 92,68% бросков при коэффициенте надежности 1,99 шайб за матч.

Если у России лучшее на турнире большинство, то у Словакии абсолютно лучшее меньшинство – 92,31% надежности и всего одна пропущенная шайба при 13 попытках у соперников. Лишь шведам удалось забросить первую шайбу в большинстве в ворота Словакии, но парадокс в том, что словаки также успели забросить им в меньшинстве. Стоит выделить также хорошую игру вратарей.

Прогноз

2,10ТМ 5,5

Букмекеры почти не сомневаются в победе России. Однако команда Ильи Воробьева будет играть всего за день до решающий битвы со Швеций, и может попробовать сэкономить силы. Так что можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,10.

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