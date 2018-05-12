«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 мая

«Тампа-Бэй»

Во втором раунде плей-офф «Тампа-Бэй» в пяти матчах прошла «Бостон», отдав «Брюинз» лишь одну победу в серии. Всего же для выхода в финал конференции «Лайтнинг» потребовались 10 поединков – «Нью-Джерси» в первом раунде также сумели взять лишь одну победу у «Молний».

Все прогнозы на НХЛ

Лучшим бомбардиром и снайпером «Тампы» в плей-офф является российский нападающий Никита Кучеров, который в 10 поединках набрал 12 (6+6) очков. По 10 баллов у Стивена Стэмкоса и Брэйдена Поинта. Лучшим среди защитников, естественно, является Виктор Хэдман, у которого шесть передач, но первым снайпером среди игроков обороны идет наш Михаил Сергачев, у которого два гола и две передачи. Первый номер команды – наш вратарь Андрей Василевский, который не пропустил ни одного матча плей-офф, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,20.

«Тампа-Бэй» является одной из наиболее атакующих команд в НХЛ. В плей-офф «Лайтнинг» забрасывали в среднем 3,50 шайбы за матч. Но и пропускает команда немного – в среднем 2,50 шайбы за игру. При этом «Молнии» проводят много силовых приемов и лучше выглядят в большинстве, чем в меньшинстве.

«Вашингтон»

В отличие от соперника, «Вашингтон» в каждом из раундов потратил на один матч больше для того, чтобы пройти «Коламбус» и «Питтсбург». При этом «Вашингтон» впервые за два года прошел в очной битве «Пингвинз», отправив на отдых действующих обладателей Кубка Стэнли.

Отрадно, что авторами решающей шайбы «Вашингтона» в шестом матче стали русские хоккеисты – Евгений Кузнецов забросил, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов ассистировали. При этом Овечкин и Кузнецов – лучшие бомбардиры команды в плей-офф, набрав 15 и 14 очков соответственно, а Орлов с пятью очками второй бомбардир среди защитников после Джона Карлсона. Первый номер команды Брэйден Холтби принял участие в 11 матчах, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,04 шайбы за игру.

«Вашингтон» также делает ставку на атаку, при этом в плей-офф «Кэпиталз» забрасывали даже больше «Лайтнинг» — в среднем 3,58 шайб за матч. И в целом показатели «Столичных» сравнимы с показателями «Молний», а большинство также превалирует над меньшинством. Но если «Тампа» проводит больше силовых приемов, то игроки «Вашингтона» блокируют больше бросков.

Прогноз

2,00Победа «Тампы-Бэй» в основное время

В регулярном чемпионате соперники сыграли друг с другом три матча — дважды победу праздновала «Тампа-Бэй» (4:2 и 4:3 ОТ), один раз выиграл «Вашингтон» (3:1). Сейчас фаворитом выглядят «Лайтнинг», которые больше отдыхали и принимают соперника на своем льду. Рекомендуем ставку на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,00.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен