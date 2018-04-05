«Сент-Луис» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» проиграл дома «Вашингтону» (2:4), потерпев свое третье поражение подряд после серии из шести кряду побед. Теперь «Блюз» сыграют две игры с «Чикаго» — дома и на выезде.

Все прогнозы на хоккей

Серия неудач снова выбросила «Сент-Луис» за пределы восьмерки Западной конференции, но шансы пробиться в плей-офф у «Блюз» по-прежнему высокие. Отставание от «Колорадо» составляет всего одно очко, но «Эвеланш» сыграли на матч больше. В лазарете пребывают защитники Джей Боумистер и Карл Гунарссон, нападающие Скотти Апшолл и наш Никита Сошников, однако россиянин вскоре должен вернуться в строй. Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал одну передачу. Форвард Иван Барбашев не набирает очки 10 матчей кряду.

«Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем всего 2,68 шайб за матч – это 7-е место в НХЛ. Однако атака и спецбригады показывают слабые результаты, а хуже всего обстоят дела с реализацией большинства – всего 15,3% и предпоследнее место в Лиге.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде был разбит «Колорадо» (0:5). Это поражение прервало серию из трех игр подряд с очками для «Блэкхокс» и стало седьмым в последних десяти играх.

«Чикаго» провалил сезон, занимает последнее место в Центральном дивизионе и уже давно планирует отпуск. В лазарете команды ряд основных исполнителей – вратари Кори Кроуфорд и Антон Форсберг, нападающие Джон Хэйден, Энтони Дюклер и Джонатан Тэйвз. Российский нападающий Артем Анисимов в игре против «Виннипега» 30 марта прервал серию из четырех матчей без очков, отдав результативную передачу. Но при этом шайб россиянин не забрасывал уже девять матчей.

«Чикаго» не может похвастаться хорошей командной статистикой, а единственный показатель по которому «Блэкхокс» входят в топ-20 – это результативность атаки. В среднем за матч команда забрасывает 2,81 шайбы – это 19-е место.

Прогноз

1,92Победа «Сент-Луиса» в основное время

Соперники сыграли друг с другом два матча в текущем регулярном чемпионате, и дважды побеждал «Сент-Луис». В этот раз причин сомневаться в победе «Блюз» также мало – два ближайших поединка с «Блэкхокс» — это последний шанс команды зацепиться за плей-офф. Поэтому рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в основное время с коэффициентом 1,92.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram