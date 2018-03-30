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    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Кто выиграет битву лидеров Восточной конференции?

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 30 марта «Бостон Брюинз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».

    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» на выезде в серии буллитов проиграл «Виннипегу» (4:5), прервав серию из двух побед подряд и проиграв в третий раз в пяти последних матчах. С другой стороны, продолжая штамповать ничьи в основное время, «Брюинз» продлили серию игр с очками до шести.

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    Эта серия позволила «Бостону» приблизиться к «Тампе-Бэй», лидирующей в Атлантическом дивизионе. «Брюинз» отстают всего на одно очко и имеют одну игру в запасе. Но у команды большие проблемы с лазаретом. Лишь недавно восстановился нападающий Патрис Бержерон, но продолжают оставаться вне игры защитники Здено Хара, Чарльз Макэвой, нападающие Андерс Бьорк, Рик Нэш, Дэвид Бэкес и Джейк Дэбраск. Российский вратарь Антон Худобин в двух последних сыгранных матчах потерпел два поражения в овертаймах, пропустив шесть шайб.

    «Бостон» входит в топ-5 команд почти по всем основным показателям. Сбалансированная атака и оборона, хорошие спецбригады и сильная вратарская линия. Разве что на точке вбрасываний «Брюинз» не слишком успешны – 50,6% и 11-й показатель.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» умудрилась проиграть дома абсолютному аутсайдеру Лиги «Аризоне» (1:4). Это поражение стало для лидера Восточной конференции вторым подряд.

    Ближайшие события

    «Тампа-Бэй» пока еще сохраняет лидерство в Атлантическом дивизионе, но игра с «Бостоном» может отбросить «Молний» на второе место. Или же, наоборот, отдалит «Брюинз» подальше в случае победы. В списке травмированных лидер атак Стивен Стэмкос, а также форвард Райан Келлахан. Российский вратарь Андрей Василевский в последних трех сыгранных матчах одержал две победы, но пропустил 11 шайб. Защитник Михаил Сергачев в игре с «Аризоной» прервал серию из трех подряд игр с очками, в которых он набрал 4 (1+3) очка. Нападающий Никита Кучеров в последних пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.

    «Тампа-Бэй» самая результативная команда НХЛ. В среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,51 шайбы и реализуют 24,7% большинства. Однако у команды есть проблемы в обороне, а меньшинство одно из худших в Лиге – всего 76% надежности и только 26-е место.

    Прогноз

    2,09Победа «Тампы-Бэй» в матче

    Два предыдущих матча соперников в сезоне завершились победами «Бостона» дома и на выезде. При этом оба успеха были малорезультативными (3:2 и 3:0). Сейчас победа важна для двух команд, но «Тампа» после двух поражений кряду обязана собраться. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 2,09.

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