«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» проиграл на выезде «Трактору» (1:4), а счет в серии снова стал ничейным (2:2). После двух подряд побед казалось, что уфимцы нашли слабые стороны у соперника, однако оказаться в одной победе от финала конференции команде Эркки Вестерлунда не удалось.

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Не лучшая игра получилась у канадского голкипера команды Бэна Скривенса, не лучшим образом сыграли и защитники «Салавата». Единственную шайбу соорудила легионерская тройка уфимцев, но поддержать их оказалось некому. Неожиданный автор дубля в прошлом матче Максим Юньков сегодня промолчал.

«Салават» снова не реализовал два большинства в четвертом поединке, но имел всего две попытки. При этом стоит отметить отличную игру в меньшинстве, ведь у «Трактора» было гораздо больше возможностей поиграть в численном преимуществе, но пропустили уфимцы лишь раз. Однако игра в атаке по-прежнему проблемная. Восемь шайб в четырех матчах – однозначно слабый результат для такой команды.

«Трактор»

Главной задачей «Трактора» в четвертом матче было не допустить счета 1:3 в серии. С этой задачей челябинцы справились на отлично, показав характер и разбив соперника. «Трактор» продемонстрировал, что с психологией у команды все отлично.

Главным героем матча стал неожиданно вышедший в стартовом составе резервный вратарь «Трактора» Василий Демченко, который отразил 38 из 39 бросков соперника. Причем для Демченко это был лишь второй поединок в плей-офф и первый в серии с «Салаватом». Поспорить с Демченко за звание героя матча может защитник Ник Бэйлен, на счету которого сразу 3 (1+2) очка, а также уже традиционно хорошую игру выдал Виталий Кравцов с двумя результативными передачами.

«Трактор» в четвертом матче один раз сумел использовать свое главное оружие – большинство, но игра в численном преимуществе в этот раз оказалась весьма посредственной, ведь у соперника было 9 полноценных удалений, в том числе двойных. С другой стороны, впервые в серии «Трактор» забросил более двух шайб за матч – и это хороший знак.

Прогноз

2,15Время первого гола 1-11 мин.

Пара «Салават Юлаев» — «Трактор» выходит очень непредсказуемой. Но просматривается одна тенденция – в трех из четырех матчей команды открывали счет уже в стартовые минуты поединков. Так что можно присмотреться к ставке на то, что первая шайба в пятой игре также будет заброшена в интервале с 1-й по 11-ю минуты с коэффициентом 2,15.

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