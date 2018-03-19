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    Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?

    «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта

    КХЛ ЦСКА Йокерит
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    Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 19 марта финский «Йокерит» примет московский ЦСКА. Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — ЦСКА.

    «Йокерит»

    В прошлом поединке «Йокерит» проиграл ЦСКА (0:2), потерпев второе выездное поражение в серии, и поставив себя в очень непростое положение. Более того, финны оба матча проиграли всухую.

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    После поражения в первом матче (0:4), главный тренер команды Юкка Ялонен сделал пару изменений в третьем-четвертом звеньях, которые, впрочем, не имели ключевого влияния на игру команды. Ялонен также сменил голкипера – вместо Райана Запольски ворота защищал опытнейший Карри Рамо. Результат, по сути, остался тем же.

    В первом раунде плей-офф «Йокерит» был самой результативной командой, но в двух матчах с ЦСКА не забросил ни одной шайбы. Промолчал один из лучших снайперов первого раунда Эели Толванен, и другие лидеры команды. Не работают пока что также спецбригады.

    ЦСКА

    ЦСКА, одержав две подряд победы над «Йокеритом», остается единственной командой в плей-офф, не потерпевшей ни одного поражения. Более того, сухая серия армейцев Москвы достигла трех поединков кряду.

    Ближайшие события

    Одним из главных героев плей-офф выступает вратарь Илья Сорокин, однако нужно отметить в целом эталонную игру ЦСКА в обороне, которую удалось построить наставнику Игорю Никитину. По-прежнему не может забросить шайбу Кирилл Капризов, зато в каждом из двух матчей расписался в воротах «Йокерита» Сергей Андронов, и даже Грег Скотт отличился голом, что случается нечасто.

    ЦСКА продолжает уничтожать соперников благодаря своей надежной игре в обороне, и используя их ошибки. С другой стороны, за два поединка армейцы реализовали лишь одно большинство, хотя имели много шансов – эта сторона в игре ЦСКА по-прежнему хромает.

    Прогноз

    2,59ТБ 4,5

    Два матча ЦСКА побеждал «Йокерит» благодаря надежной обороне. Но в Хельсинки финны постараются сыграть агрессивнее. Скорее всего, финнам все же удастся поразить ворота армейцев, и в целом есть предпосылки ожидать более результативную игру. Можно рискнуть поставить на тотал больше 4,5 за 2,59.

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