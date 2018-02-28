«Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» обыграл на выезде «Даллас», одержав свою вторую победу подряд. Всего в последних пяти поединках «Джетс» одержали четыре виктории.

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На данный момент «Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе, отставая от «Нэшвилла» на два очка и опережая «Миннесоту» на шесть. В списке травмированных голкипер Стив Мэйсон, защитник Джейкоб Троуба, нападающие Адам Лоури и Шон Мэттис. Российский защитник Дмитрий Куликов не набирает очки 8 матчей подряд, и в последних матчах проводит на льду около 16 минут.

«Виннипег» входит в топ-10 команд НХЛ по всем показателям, но ставку делает больше на атаку, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за матч – это 3-й результат в НХЛ. Также как и по игре в большинстве – 24,4% реализации.

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома засушил «Сент-Луис» (4:0), одержав свою четвертую победу подряд. В этих четырех играх команда пропустила всего шесть шайб.

«Нэшвилл» лидирует в Центральном дивизионе, но в случае поражения «Виннипег» может догнать «Предаторз». Лазарет команды пуст. Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки 19 матчей кряду, проводя на льду в среднем около 15 минут в последних матчах.

«Нэшвилл» также входит в топ-10 команд НХЛ по всем показателям, но акцент делает на игру в обороне, пропуская в среднем всего 2,46 шайбы за матч – это лучший результат в Лиге.

Прогноз

2,20ТМ 5,5

Два предыдущих матча соперников завершились обменом результативными домашними победами. Предсказать победителя непросто и сейчас, но можно рискнуть поставить на тотал меньше 5,5 за 2,20. Несмотря на результативность команд ранее, ближе к концу регулярки ценность очков возрастает, как и ценность победы в дивизионе, а значит нужно играть осторожнее.

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