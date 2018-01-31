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    «Сент-Луис» намерен обыграть «Монреаль»

    «Сент-Луис» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января

    НХЛ Сент-Луис Блюз Монреаль Канадиенс
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 31 января «Сент-Луис Блюз» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Монреаль».

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» в прошлом матче дома всухую обыграл «Колорадо» (3:0) и продлил серию побед до двух подряд, в которых пропустил лишь одну шайбу. В общей сложности в последних четырех матчах «Блюз» взяли три победы.

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    Начало января не было удачным для «Сент-Луиса», но сейчас команда стабилизировала игру и снова поднялась в тройку лучших команд Центрального дивизиона. В лазарете команды также пусто, если не считать нескольких исполнителей, не сыгравших в этом сезоне ни одного матча. Лучший бомбардир российский нападающий Владимир Тарасенко в последних пяти матчах забросил две шайбы, а вот Иван Барбашев недавно был отправлен в фарм-клуб.

    «Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне и пропускает в среднем всего 2,55 шайбы за матч – это 5-й результат в Лиге. По игре в меньшинстве команда также в топ-10 – 82,3%. Но вот атака и игра в большинстве – это проблема «Блюз».

    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» дома проиграл «Каролине» (5:6) и потерпел свое третье поражение в пяти последних матчах. Но для «Канадиенс», плетущихся внизу Восточной конференции, это вполне неплохой результат, если учесть их серии неудач до этого.

    Ближайшие события

    Сейчас «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 10 очков, что делает шансы команды на попадание в плей-офф достаточно низкими. К тому же «Канадиенс» давно играют без ведущего защитника Ши Вебера, нападающего Алеша Гэмски, а от недавнего времени еще без одного форварда – Филлипа Дано.

    Почти во всем показателям «Монреаль» плетется в середине и конце третьего десятка команд НХЛ, включая результативность атаки и надежность обороны. Лучше всего обстоят дела с игрой в большинстве – 19,6% реализации и 17-е место в Лиге.

    Прогноз

    2,03Победа «Сент-Луиса» в основное время

    Первая игра команд в сезоне завершилась победой «Сент-Луиса» на выезде со счетом 4:3. Сейчас также есть все предпосылки к тому, что «Блюз» одержат вторую победу в сезоне в основное время. Советуем присмотреться к этой ставке с коэффициентом 2,03.

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