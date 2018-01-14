«Монреаль» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 января

«Монреаль»

В прошлом матче в канадском дерби «Монреаль» справился с «Ванкувером» (5:2), одержав свою вторую победу подряд, которая сменила серию из пяти поражений кряду. Примечательно, что перед «Ванкувером» «Канадиенс» удалось дома дожать в серии буллитов лидера НХЛ – «Тампу-Бэй» (2:1).

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Но для того, чтобы сохранить шансы на плей-офф и подняться вверх по турнирной таблице Восточной конференции, «Монреалю» нужно продолжить серию побед и тем более брать очки в играх с конкурентами из своего дивизиона, а «Бостон» один из таких клубов. Пока же хуже «Канадиенс» в конференции только «Баффало» и «Оттава».

В списке травмированных команды основной защитник Ши Вебер и нападающий Алеш Гемски, который не играет практически с начала сезона. В плане статистики у «Монреаля» тоже все грустно. Лучшие показатели по игре в большинстве – 19,1% реализации и 16-е место в НХЛ. Хуже всего с игрой в атаке – в среднем лишь 2,52 заброшенные шайбы за матч и 29-й результат.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» в результативной битве проиграл «Питтсбургу» в овертайме (5:6), прервав свою серию из трех побед подряд. В десяти матчах «Брюинз» потерпели всего два поражения и те в дополнительное время, так что серия из набранных очков длится уже 11 игр подряд.

Последний раз «Бостон» проигрывал в основное время месяц назад 15 декабря «Вашингтону» и за это время существенно улучшил свое турнирное положение. «Бостон» уверенно занимает второе место в Атлантическом дивизионе. У «Брюинз» поровну очков с «Торонто» (по 53), но при этом на пять сыгранных матчей меньше, а это колоссальная фора.

В лазарете команды только защитник Адам Макквэйд, но находится он там давно. Вместе с командой хороший отрезок получился и у резервного вратаря россиянина Антона Худобина, который за месяц сыграл всего два матча, но оба выиграл — пропустил всего одну шайбу, и оформил первый в сезоне шатаут. В целом, «Бостон» входит в топ-10 команд НХЛ практически по всем статистическим показателям. Но самая сильная сторона «Брюинз» — игра в обороне и вратари. В среднем команда пропускает всего 2,50 шайбы за матч. Это третий результат во всей Лиге.

Прогноз

1,94Победа «Бостона» в матче

Это первая встреча команд в сезоне, но учитывая хороший ход «Бостона» и надежную игру «Брюинз» в обороне, шансов у «Монреаля» не так уж много. Можно присмотреться к ставке на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,94.

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