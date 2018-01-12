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    «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»

    «Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Калгари Флэймз
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    Getty images
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 12 января «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Калгари Флэймз». Начало матча – 03:30 мск.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома в результативном поединке дожала «Каролину» (5:4) и продлила серию побед до двух матчей, которая сменила серию из двух неудач в игре против канадских клубов – «Оттавы» и «Монреаля».

    Впрочем, некоторый спад не помешал «Лайтнинг» остаться на вершине турнирной таблицы НХЛ. Подопечные Джона Купера имеют в своем активе 65 очков после 43 матчей, опережая «Вегас» на пять очков. Правда, у «Найтс» на два сыгранных матча меньше.

    В списке травмированных только резервный голкипер Петер Будай и защитник Даниэль Жирарди. Никита Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров команды и всей НХЛ, лучшую игру в карьере показывает голкипер Андрей Василевский. Что касается статистики, при игре в атаке, обороне и в большинстве «Тампа» одна из лучших команд НХЛ. Слабое место «Лайтнинг» — игра в меньшинстве и на точке вбрасываний.

    «Калгари»

    «Калгари» удачно начал выездную серию из четырех матчей, обыграв в овертайме «Миннесоту» (3:2). Таким образом, серия побед «Флэймз» достигла четырех поединков, благодаря чему «Огни» вплотную подобрались к зоне плей-офф Западной конференции.

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    Сейчас сразу у трех команд конференции — «Калгари», «Миннесоты» и «Чикаго» по 48 очков, а у «Колорадо» и «Анахайма» — по 47. Так что всего одна победа или поражение могут кардинально изменить турнирное положение команды. При этом в списке травмированных пребывают сразу трое форвардов «Флеймз» – Крис Верстиг, Михаэль Фролик и Яромир Ягр.

    «Калгари» в основном не выделяется в статистике. Лучше всего обстоят дела с игрой в обороне – в среднем 2,81 пропущенные шайбы за матч. Но есть большие проблемы с игрой в спецбригадах и атаке.

    Прогноз

    1,82Победа «Тампы-Бэй» в основное время

    «Калгари», конечно, набрал хороший ход. Но три из последних четырех побед были добыты в родных стенах. Советуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,82.

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