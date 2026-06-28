28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Иордания и Аргентина. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Иордания
Турнирное положение: Иордания закономерно выступила аутсайдером группы J чемпионата мира по итогам двух туров, не набрав ни одного балла.
Команда проигрывает шесть очков нынешнему сопернику, а также — три пункта второй в таблице Австрии и третьему — Алжиру, поэтому сохраняет лишь призрачные шансы на плей-офф.
Последние матчи: в рамках второго тура групповой стадии мирового форума сборная потерпела поражение от Алжира с результатом 1:2.
На старте же североамериканского мундиаля ближневосточный коллектив проиграл еще более крупно, когда не нашел контраргументов для Австрии — 1:3.
Не сыграют: травмирован — Сабра, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах — как официальных, так и товарищеских — Иордания стабильно уступала своим соперникам.
Даже если бы у сборной была успешная серия в последних играх, это все равно не обещало бы ей особых шансов рассчитывать хотя бы на ничью против действующего чемпиона мира.
Али Ольван и Низар Аль-Рашдан — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина уже завоевала путёвку в 1/16 финала турнира, ведь лидирует в квартете с шестью очками в активе.
Команда на три балла оторвалась как от ближайшего преследователя, Австрии, так и от третьего в таблице Алжира, а также на шесть пунктов — от грядущего соперника.
Последние матчи: в предыдущем поединке, который пришёлся на второй тур мундиаля, сборная разобралась с Австрией благодаря дублю Лионеля Месси.
При этом в первой игре чемпионата мира вожак «Альбиселесте» и вовсе оформил хет-трик, а его команда также не пропустила, но теперь от Алжира — 3:0.
Не сыграют: травмированы — Балерди и Ромеро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах разного статуса Аргентина не знала другого результата, кроме победы.
Посему нет оснований рассчитывать на другой исход и грядущего поединка, кроме откровенной недооценки действующим чемпионом мира его оппонента.
Лионель Месси — лучший бомбардир команды и всего ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей Иордания забивала хотя бы один гол
- в пяти из семи последних матчей Иордании забивали больше трех голов
- в трех из пяти последних матчей Аргентина забивала больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья — в 7.00, успех Иордании — в 16.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.58 и 2.45.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей чемпион мира забивал больше двух голов. Очевидно, что на голову превосходящий своего соперника фаворит способен учинить ему разгром.
В свою очередь, ближневосточная сборная пропустила больше двух голов в четырех последних поединках.
Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в пяти из семи последних матчей Иордании.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45