прогноз на матч третьего тура группового раунда ЧМ-2026, ставка за 1.90

28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Иордания и Аргентина. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Иордания

Турнирное положение: Иордания закономерно выступила аутсайдером группы J чемпионата мира по итогам двух туров, не набрав ни одного балла.

Команда проигрывает шесть очков нынешнему сопернику, а также — три пункта второй в таблице Австрии и третьему — Алжиру, поэтому сохраняет лишь призрачные шансы на плей-офф.

Последние матчи: в рамках второго тура групповой стадии мирового форума сборная потерпела поражение от Алжира с результатом 1:2.

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На старте же североамериканского мундиаля ближневосточный коллектив проиграл еще более крупно, когда не нашел контраргументов для Австрии — 1:3.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Сабра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах — как официальных, так и товарищеских — Иордания стабильно уступала своим соперникам.

Даже если бы у сборной была успешная серия в последних играх, это все равно не обещало бы ей особых шансов рассчитывать хотя бы на ничью против действующего чемпиона мира.

Али Ольван и Низар Аль-Рашдан — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина уже завоевала путёвку в 1/16 финала турнира, ведь лидирует в квартете с шестью очками в активе.

Команда на три балла оторвалась как от ближайшего преследователя, Австрии, так и от третьего в таблице Алжира, а также на шесть пунктов — от грядущего соперника.

Последние матчи: в предыдущем поединке, который пришёлся на второй тур мундиаля, сборная разобралась с Австрией благодаря дублю Лионеля Месси.

При этом в первой игре чемпионата мира вожак «Альбиселесте» и вовсе оформил хет-трик, а его команда также не пропустила, но теперь от Алжира — 3:0.

Не сыграют: травмированы — Балерди и Ромеро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах разного статуса Аргентина не знала другого результата, кроме победы.

Посему нет оснований рассчитывать на другой исход и грядущего поединка, кроме откровенной недооценки действующим чемпионом мира его оппонента.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и всего ЧМ-2026 с пятью голами.

На что ставят в матче Иордания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Иордания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Иордания забивала хотя бы один гол

в пяти из семи последних матчей Иордании забивали больше трех голов

в трех из пяти последних матчей Аргентина забивала больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья — в 7.00, успех Иордании — в 16.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.58 и 2.45.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей чемпион мира забивал больше двух голов. Очевидно, что на голову превосходящий своего соперника фаворит способен учинить ему разгром.

В свою очередь, ближневосточная сборная пропустила больше двух голов в четырех последних поединках.

1.90 Тотал Аргентины больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Иордания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в пяти из семи последних матчей Иордании.

2.45 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Иордания — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45