прогноз на матч 15-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 3.19

28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Иртыш» Павлодар и «Кайсар». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.19.

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«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Иртыш» Павлодар набрал всего лишь 10 очков в 14 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате разжилась всего одной викторией.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Иртыш» Павлодар расписал мировую с «Женисом» (0:0).

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А вот поединок с «Астаной» завершился поражением (0:2). Зато немного ранее команда подписала мирное соглашение с «Улытау» (1:1).

В пяти своих последних матчах «Иртыш» Павлодар добыл 4 ничьи. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Иртыш» Павлодар в среднем забивает один мяч за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 19 раз. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

Притом, что «Иртыш» Павлодар не может победить уже два с половиной месяца. Плюс пока не блещет результативностью ведущий форвард Жан Морель По.

«Кайсар»

Турнирное положение: Эта команда пытается выбраться в середняки лиги. «Кайсар» ныне пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» на 4 очка опережает опасную зону. Да и в свои ворота команда пропустила 18 мячей в пятнадцати матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Кайсар» не смог одолеть «Улытау» (0:0).

А вот до того был обыгран «Каспий» (2:1). При этом чуть ранее команда была бита крепким «Елимаем» (2:3).

На данном этапе «Кайсар» не блещет стабильностью результатов. Команда добыла 4 очка в двух последних матчах, однако ни о какой стабильности речь не идет.

Состояние команды: «Кайсар» пытается оторваться от группы аутсайдеров. Потенциал у команды достаточно высокий, вот только с реализацией не клеится: всего 11 забитых мячей в 15 поединках.

Причем в шести поединках вне родных стен «Кайсар» добыл лишь 5 зачетных баллов. В них команда отличилась всего тремя результативными ударами.

При этом «Кайсар» в половине своих матчей подписывал мировые. Так или иначе, команда в последних матчах несколько прибавила, к тому же есть отличный шанс подняться на пару строчек выше.

На что ставят в матче Иртыш Павлодар — Кайсар Букмекерские коэффициенты на матч Иртыш Павлодар — Кайсар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» Павлодар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья — в 3.42, успех соперника — в 3.19.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.08, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.72.

Прогноз: «Кайсар» постепенно прибавляет, тогда как «Иртыш» Павлодар ныне добывает очки с огромнейшей натугой.

3.19 Победа «Кайсара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.19 на матч «Иртыш» Павлодар — «Кайсар» принесёт чистый выигрыш 2190₽, общая выплата — 3190₽

Ставка: Победа «Кайсара» за 3.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.08 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Иртыш» Павлодар — «Кайсар» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдет