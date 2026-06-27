28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Иртыш» Павлодар и «Кайсар». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.19.
«Иртыш» Павлодар
Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Иртыш» Павлодар набрал всего лишь 10 очков в 14 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате разжилась всего одной викторией.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Иртыш» Павлодар расписал мировую с «Женисом» (0:0).
А вот поединок с «Астаной» завершился поражением (0:2). Зато немного ранее команда подписала мирное соглашение с «Улытау» (1:1).
В пяти своих последних матчах «Иртыш» Павлодар добыл 4 ничьи. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Иртыш» Павлодар в среднем забивает один мяч за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 19 раз. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
Притом, что «Иртыш» Павлодар не может победить уже два с половиной месяца. Плюс пока не блещет результативностью ведущий форвард Жан Морель По.
«Кайсар»
Турнирное положение: Эта команда пытается выбраться в середняки лиги. «Кайсар» ныне пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Кайсар» на 4 очка опережает опасную зону. Да и в свои ворота команда пропустила 18 мячей в пятнадцати матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Кайсар» не смог одолеть «Улытау» (0:0).
А вот до того был обыгран «Каспий» (2:1). При этом чуть ранее команда была бита крепким «Елимаем» (2:3).
На данном этапе «Кайсар» не блещет стабильностью результатов. Команда добыла 4 очка в двух последних матчах, однако ни о какой стабильности речь не идет.
Состояние команды: «Кайсар» пытается оторваться от группы аутсайдеров. Потенциал у команды достаточно высокий, вот только с реализацией не клеится: всего 11 забитых мячей в 15 поединках.
Причем в шести поединках вне родных стен «Кайсар» добыл лишь 5 зачетных баллов. В них команда отличилась всего тремя результативными ударами.
При этом «Кайсар» в половине своих матчей подписывал мировые. Так или иначе, команда в последних матчах несколько прибавила, к тому же есть отличный шанс подняться на пару строчек выше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» Павлодар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья — в 3.42, успех соперника — в 3.19.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.08, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.72.
Прогноз: «Кайсар» постепенно прибавляет, тогда как «Иртыш» Павлодар ныне добывает очки с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Кайсара» за 3.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Иртыш» Павлодар в текущем чемпионате победил всего один раз
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Кайсар» в 15 матчах расписал 8 мировых
- «Иртыш» Павлодар номинально домашний матч проведет в Астане
- «Кайсар» по игре выглядит монолитнее соперника