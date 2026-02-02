прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

3 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 8 очков отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не сумели переиграть столичное «Динамо» (1:1).

До того команда была бита «Балтикой» (0:1). А вот поединок с «Локомотивом» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.

Причем «Спартак» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков у москвичей солидный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» выглядят предпочтительнее соперника.

«Пюник»

Турнирное положение: «Фениксы» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Пюник» на 5 очков отстает от лидера армянского чемпионата. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фениксы» одолели «Аль-Иттифак» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Ригу» (1:1). А вот чуть ранее она была бита перволиговым «Уралом» (2:3).

При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фениксы» в последних поединках выглядели прилично. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Фениксы» не преуспевают в плане реализации. А вот единственный поединок четырехлетней давности со «Спартаком» принес паритет (1:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фениксы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Фениксы» не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Спартак» не побеждает 2 матча кряду

«Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит монолитнее оппонента, и уж точно начнет встречу активно.

«Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оппонента такого уровня команда должна не замечать.

2.08 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Спартак» — «Пюник» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Спартак» — «Пюник» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40