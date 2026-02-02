3 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Спартак» на 8 очков отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не сумели переиграть столичное «Динамо» (1:1).
До того команда была бита «Балтикой» (0:1). А вот поединок с «Локомотивом» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.
Причем «Спартак» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков у москвичей солидный.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» выглядят предпочтительнее соперника.
«Пюник»
Турнирное положение: «Фениксы» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Пюник» на 5 очков отстает от лидера армянского чемпионата. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фениксы» одолели «Аль-Иттифак» (1:0).
До того команда не смогла переиграть «Ригу» (1:1). А вот чуть ранее она была бита перволиговым «Уралом» (2:3).
При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фениксы» в последних поединках выглядели прилично. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.
При этом «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
«Фениксы» не преуспевают в плане реализации. А вот единственный поединок четырехлетней давности со «Спартаком» принес паритет (1:1).
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фениксы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- «Фениксы» не проигрывали в 2 своих последних матчах
- «Спартак» не побеждает 2 матча кряду
- «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: «Спартак» в кадровом плане выглядит монолитнее оппонента, и уж точно начнет встречу активно.
«Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оппонента такого уровня команда должна не замечать.
Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40