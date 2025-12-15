16 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Мальорка». Начало встречи — 21:00 мск.

«Депортиво»

Турнирное положение: «Депортиво» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «УД Сомано» (5:1) и «Сабаделя» (2:0).

Команда по итогам 18-ти туров второго дивизиона страны занимает вторую строчку, на четыре балла отставая от лидера «Расинга» и по дополнительным показателям опережая третью «Альмерию».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Ла Лиги 2 галисийцы на своей арене потерпели разгром от «Реал Сосьедада B» (0:3).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Кастельона» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу 2, «Депортиво» проиграл после семи побед кряду.

Это говорит о как минимум спаде в игре клуба, а значит и о его не лучших шансах на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Кристиан Эррера — лучший бомбардир команды в Кубке Испании с тремя голами.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка», как и соперник, прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Сан-Жюса» (2:0) и «Нумансию» (3:2).

Команда по итогам 16-ти туров элитного дивизиона страны занимает 14-ю строчку с отрывом в два балла от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства балеарцы на своем поле одержали победу над «Эльче» с результатом 3:1.

Перед этим в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Овьедо» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» не проиграла при двух победах в последних из них.

Это говорит о неплохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Абдон Пратс — лучший бомбардир команды в Кубке Испании с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Депортиво» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.40, победа «Депортиво» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.95.

Прогноз: в двух последних матчах хозяева проиграли. Они при этом явно уступают сопернику в классе.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Мальорка» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10