«Гамбург» отберет очки в гостях у «Хоффенхайма»?

ставка за 1.96 на матч Бундеслиги

13 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Гамбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» в текущем сезоне занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 23 очка за тринадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:19.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.

До того команда обыграла «Аугсбургу» (3:0) в Бундеслиге и сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хоффенхайм» в текущем сезоне смотрится бодро и только по дополнительным показателям находится за пределами четверки лучших команд Бундеслиги.

Команда заметна оторвалась от середины таблицы и имеет хорошие шансы зацепиться за попадание в еврокубки.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков за 13 встреч, и имеет положительную разницу мячей 14:20.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв на своем поле «Вердер» в Бундеслиге — 1:1.

До того команда выбыла из Кубка Германии, проиграв «Хольштайну» (1:1, 2:4 по пенальти) и обыграла «Штутгарт» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Гамбург» после не самого выразительного старта улучшил свое положение и находится в относительно безопасной позиции от зоны вылета.

Команда может как и занять место в середину таблицы, так и опуститься в зону стыковых встреч.

Статистика для ставок

«Гамбург» забивал в четырех последних играх

«Хоффенхайм» проиграл один матч из пяти последних

«Гамбург» пропускал в шести матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Гамбурга» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: «Гамбург» потихоньку набирает игровую форму и вполне может отобрать очки у команды из Зинсхайма.

2.05 «Гамбург» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Хоффенхайм» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Гамбург» не проиграет за 2.05.

Прогноз: Обе команды играют неважно в обороне и вполне стоит ожидать результативную встречу.

2.24 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Хоффенхайм» — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.24.