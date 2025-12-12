13 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Гамбург». Начало игры — в 17:30 мск.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» в текущем сезоне занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 23 очка за тринадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:19.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.
До того команда обыграла «Аугсбургу» (3:0) в Бундеслиге и сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Хоффенхайм» в текущем сезоне смотрится бодро и только по дополнительным показателям находится за пределами четверки лучших команд Бундеслиги.
Команда заметна оторвалась от середины таблицы и имеет хорошие шансы зацепиться за попадание в еврокубки.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков за 13 встреч, и имеет положительную разницу мячей 14:20.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв на своем поле «Вердер» в Бундеслиге — 1:1.
До того команда выбыла из Кубка Германии, проиграв «Хольштайну» (1:1, 2:4 по пенальти) и обыграла «Штутгарт» (2:1).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Гамбург» после не самого выразительного старта улучшил свое положение и находится в относительно безопасной позиции от зоны вылета.
Команда может как и занять место в середину таблицы, так и опуститься в зону стыковых встреч.
Статистика для ставок
- «Гамбург» забивал в четырех последних играх
- «Хоффенхайм» проиграл один матч из пяти последних
- «Гамбург» пропускал в шести матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Гамбурга» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.
Прогноз: «Гамбург» потихоньку набирает игровую форму и вполне может отобрать очки у команды из Зинсхайма.
Ставка: «Гамбург» не проиграет за 2.05.
Прогноз: Обе команды играют неважно в обороне и вполне стоит ожидать результативную встречу.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.24.