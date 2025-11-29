прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.30

29 ноября в 21-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Урал». Начало игры — в 14:00 мск.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы переиграли «Торпедо» (2:0).

До того команда была бита «моряками» (1:2). Зато поединок с КАМАЗом завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Волга» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ульяновцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила 2 раза кряду.

Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ульяновцы намерены дать бой одному из лидеров.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» бьются за прямое повышение в классе. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Урал» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Урал» не сумел одолеть костромской «Спартак» (1:1).

До того команда минимально уступила «Нефтехимику» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (2:0).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить 2 матча кряду.

При этом «Урал» имеет потенциал прибавить во всех компонентах. Да и оборона команды дает результативные сбои чуть реже раза за матч.

Команда не проигрывает «Волге» уже 17 лет. Да и в нынешней диспозиции авторитетные «шмели» должны брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Шмели» намерены подтянуться к лидеру дивизиона.

Статистика для ставок

«Урал» не побеждает 2 матча кряду

Уральцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Волга» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.70.

Прогноз: Уральцы выглядят мощнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Волга» нынче крайне нестабильна.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00