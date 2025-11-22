прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.99

21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Черноморец». Матч начнется в 17:00 по мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Тульская команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ

Первой лиги, имея в активе 26 очков при 22-х забитых и 34-х пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке «Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1. Ранее команда смогла обыграть с минимальным счетом «Чайку» (1:0) и одолела «Ротор» со счетом 2:1.

В последних пяти матчах команда находится на ходу: одно поражение и четыре победы при девяти забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: тульский коллектив радует в последних матчах и имеет все шансы продлить серию побед до пяти к ряду. Возможная удача в поединке позволит команде подняться в верхней части таблицы.

«Черноморец»

Турнирное положение: команда из Новороссийска расположилась на 13-строчке, набрав 20 очков при разнице мячей — 22:25.

Последние матчи: последний поединок «Черноморец» провел удачно. Поединок против «Волги» завершился победой со счетом 2:1. Ранее команда проиграла матчи «Енисею» со счетом 0:1 и костромскому «Спартаку» со счетом 1:3.

В последних пяти матчах «Черноморец» имеет лишь всего одну победу, два матча вничью и два поражения при четырех забитых и шести пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черноморец» в последнем матче смог добыть первую победу спустя шесть матчей. В этой серии команда четыре раза проиграла и дважды сыграла вничью. Сможет ли клуб продолжить победный путь?

Статистика для ставок

«Черноморец» выиграл последний матч

В матче первого круга победу одержал «Арсенал» со счетом 2:1

«Арсенал» выиграл четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.99. Ничья оценена в 3.05, победа оппонента — 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.43.

Прогноз: Ожидаем в матче победу хозяев и повторения сценария из встречи первого круга.

1.99 Победа «Арсенала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Арсенал» Тула — «Черноморец» принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Победа «Арсенала» в матче за 1.99.

Прогноз: Считаем, что в матче смогут забить оба коллектива.

2.27 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Арсенал» Тула — «Черноморец» принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Обе забьют в матче за 2.27.