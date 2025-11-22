21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Черноморец». Матч начнется в 17:00 по мск.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Тульская команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ
Первой лиги, имея в активе 26 очков при 22-х забитых и 34-х пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке «Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1. Ранее команда смогла обыграть с минимальным счетом «Чайку» (1:0) и одолела «Ротор» со счетом 2:1.
В последних пяти матчах команда находится на ходу: одно поражение и четыре победы при девяти забитых и пяти пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: тульский коллектив радует в последних матчах и имеет все шансы продлить серию побед до пяти к ряду. Возможная удача в поединке позволит команде подняться в верхней части таблицы.
«Черноморец»
Турнирное положение: команда из Новороссийска расположилась на 13-строчке, набрав 20 очков при разнице мячей — 22:25.
Последние матчи: последний поединок «Черноморец» провел удачно. Поединок против «Волги» завершился победой со счетом 2:1. Ранее команда проиграла матчи «Енисею» со счетом 0:1 и костромскому «Спартаку» со счетом 1:3.
В последних пяти матчах «Черноморец» имеет лишь всего одну победу, два матча вничью и два поражения при четырех забитых и шести пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черноморец» в последнем матче смог добыть первую победу спустя шесть матчей. В этой серии команда четыре раза проиграла и дважды сыграла вничью. Сможет ли клуб продолжить победный путь?
Статистика для ставок
- «Черноморец» выиграл последний матч
- В матче первого круга победу одержал «Арсенал» со счетом 2:1
- «Арсенал» выиграл четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.99. Ничья оценена в 3.05, победа оппонента — 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.43.
Прогноз: Ожидаем в матче победу хозяев и повторения сценария из встречи первого круга.
Ставка: Победа «Арсенала» в матче за 1.99.
Прогноз: Считаем, что в матче смогут забить оба коллектива.
Ставка: Обе забьют в матче за 2.27.