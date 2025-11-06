«Самсунспор» не пропустит от мальтийцев?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.87

Турецкий «Самсунспор» сыграет против мальтийского клуба «Хамрун» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Самсунспор»

Турнирная таблица: «Самсунспор» в Лиге конференций занимает 5 место, набрав 6 очков, в двух поединках забил 4 мяча и не пропустили ни одного гола.

Последние матчи: «Самсунспор» с минимальным счетом выиграл у «Легии» в стартовом туре Лиги конференций (1:0), а затем разгромил киевское «Динамо» (3:0).

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят Эмре Кылынч, Бедиран Четин и Сонер Айдоду.

Состояние команды: «Самсунспор» не проигрывает на протяжении девяти матчей, одержав пять побед и в четырех встречах сыграв вничью

«Хамрун»

Турнирная таблица: Мальтийский клуб расположился в Лиге конференций на 32 месте, «Хамрун» в двух встречах потерпел два поражения.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Хамрун» с минимальным счетом уступил «Ягеллонии» (0:1), а затем мальтийцы оступились в поединке против швейцарской «Лозанны» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Хамрун» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух играх потерпел поражения.

Статистика для ставок

«Самсунспор» в девяти матчах одержал 5 побед и 4 встречи сыграл вничью

«Хамрун» потерпел второе поражение подряд в Лиге конференций

«Хамрун» и «Самсунспор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.90, а победа «Динамо» Киев — в 15.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.13.

Прогноз: «Хамрун» испытывает не лучшие времена, мальтийский клуб может столкнуться с проблемами в игре против турецкого коллектива. Ставим на победу хозяев.

Ставка: Фора «Самсунспора» (-2) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: В среднем за игру «Самсунспор» забивает по 2 мяча, «Хамрун» пока не забил ни одного гола в Лиге конференций.

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.13.