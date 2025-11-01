прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.28

1 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Сокол». Начало матча — в 14:00 мск

«Урал»

Турнирное положение: Команда из Екатеринбурга занимает вторую строчку в Первой лиги, набрав 30 очков.

В активе «Урала» девять побед, три матча вничью и три поражения при 24 забитых и 16 пропущенных мячах

Последние матчи: в последнем матче «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

До этого команда с минимальным счетом обыграла «Чайку» (1:0) и проиграла воронежскому «Факелу» в Кубке России со счетом 0:1.

В последних пяти матчах «Урал» имеет на своем счету две победы и три поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:9. В том числе крупное поражение «Камазу» со счетом 1:5.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» настроен побороться за первую строчку в Первой лиги и продлить серию побед до трех матчей к ряду.

«Сокол»

Турнирное положение: клуб из Саратова занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 баллов.

В активе «Сокола» две победы, восемь матчей вничью и шесть поражений при девяти победах и 16-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в крайнем поединке «Сокол» минимально обыграл «Волгу» из Ульяновска со счетом 1:0.

До этого команда поделила очки в игре против «СКА-Хабаровск» (0:0) и вылетела от тульского «Арсенала» в Кубке России, проиграв со счетом 0:1.

В последних пяти матчах «Сокол» имеет в активе всего одну победу, три матча вничью и одно поражение.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сокол» горит желанием выйти из зоны стыковых матчей. Уже одну серию команда смогла преодолеть. В последнем матче «Сокол» одержал первую победу после семи встреч без викторий.

Статистика для ставок

«Урал» имеет три победы и три поражения в последних матчах

«Сокол» одержал всего одну победу восьми крайних встречах

«Сокол» забил меньше всего в лиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Урала» оценивается в 1.44. Ничья — в 4.10, выигрыш «Сокола» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.72.

Прогноз: Обе команды забьют в матче. Это основная ставка.

2.28 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Урал» — «Сокол» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Обе команды забьют за 2.28.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито больше 3 мячей.

2.85 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Урал» — «Сокол» принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.85.