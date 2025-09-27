Три очка для дортмундцев?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.10

27 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» стартовали достаточно скромно. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» в 4 матчах набрал 4 зачетных балла. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Карнавальники» переиграли «Аугсбург» (4:1).

До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (0:1). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Майнц» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Карнавальники» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности результатов нет и в первом приближении.

Причем «Майнц» традиционно удачно противостоит дортмундцам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в последнем очном поединке «карнавальники» уступили «Боруссии» Д.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д лишь на 2 очка отстает от лидера. Команда в четырех стартовых поединках отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Дортмундцы одолели «Вольфсбург» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Ювентусом» (4:4). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Хайденхайм» (2:0).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дортмундцы потенциально способны побороться за Серебряную салатницу. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Боруссия» Д победила в 3 своих последних поединках Бундеслиги. А вот в среднем команда забивает 2 мяча за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и Серу Гирасси уже успел отличиться 4 голами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к «Баварии».

Статистика для ставок

«Боруссия» Д победила в 3 своих последних матчах чемпионата

«Майнц» в среднем пропускает гол за матч

«Боруссия» Д не проигрывает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Боруссия» Д борется за чемпионство, к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, плюс вполне-себе результативно атакуют.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50