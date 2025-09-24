ставка за 2.40, прогноз на матч Кубка английской лиги

24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Порт Вейл» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск.

«Порт Вейл»

Турнирное положение: «Храбрецы» стартовали в чемпионате крайне слабо. Команда нынче находится на 19 месте турнирной таблицы Первой лиги.

При этом «Порт Вейл» в 9 матчах набрал 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Храбрецы» одолели «Мансфилд» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Эксетеру» (2:0). А вот поединок с «Лейтон Ориентом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Порт Вейл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Храбрецы» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Порт Вейл» несколько прибавил в плане реализации. В четырех последних поединках команда забивала не менее 2 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Храбрецы» способны преуспеть в контригре.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» в 5 матчах набрал 10 очков. Команда сумела отличиться 10 забитыми мячами при двух пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» не сумели одолеть «Манчестер Сити» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Атлетику» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Ноттингем Форест» (3:0).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке английской лиги команда постарается побороться за трофей.

При этом «Арсенал» не проигрывает 3 матча кряду. А вот среднем команда пропускает реже одного мяча за матч.

В любом кадровом сочетании «канониры» обязаны обыгрывать команду из низшей лиги. Плюс до последней ничьей команда победила дважды кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. В составе «пушкарей» уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч

«Порт Вейл» победил в 2 своих последних поединках

«Храбрецы» в 4 своих последних поединках забивали не менее 2 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.30, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.37 и 2.98.

Прогноз: «Канониры» на голову сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости постепенно набирают обороты, но и «храбрецы» отнюдь не лыком шиты.

2.40 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.98 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 2.5 за 2.98