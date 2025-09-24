24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Порт Вейл» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск.

«Порт Вейл»

Турнирное положение: «Храбрецы» стартовали в чемпионате крайне слабо.  Команда нынче находится на 19 месте турнирной таблицы Первой лиги.

При этом «Порт Вейл» в 9 матчах набрал 8 зачетных баллов.  В них команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Храбрецы» одолели «Мансфилд» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Эксетеру» (2:0).  А вот поединок с «Лейтон Ориентом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Порт Вейл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Храбрецы» нынче находятся на эмоциональном подъеме.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Порт Вейл» несколько прибавил в плане реализации.  В четырех последних поединках команда забивала не менее 2 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  «Храбрецы» способны преуспеть в контригре.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» в 5 матчах набрал 10 очков.  Команда сумела отличиться 10 забитыми мячами при двух пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Канониры» не сумели одолеть «Манчестер Сити» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Атлетику» (2:0).  А вот чуть ранее она уверенно одолела «Ноттингем Форест» (3:0).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» постепенно набирают обороты.  Да и в Кубке английской лиги команда постарается побороться за трофей.

При этом «Арсенал» не проигрывает 3 матча кряду.  А вот среднем команда пропускает реже одного мяча за матч.

В любом кадровом сочетании «канониры» обязаны обыгрывать команду из низшей лиги.  Плюс до последней ничьей команда победила дважды кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  В составе «пушкарей» уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

  • «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Порт Вейл» победил в 2 своих последних поединках
  • «Храбрецы» в 4 своих последних поединках забивали не менее 2 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13.  Ничья оценена в 8.30, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.37 и 2.98.

Прогноз: «Канониры» на голову сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости постепенно набирают обороты, но и «храбрецы» отнюдь не лыком шиты.

2.40 Обе забьют

Ставка: Обе забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.98 ТМ 2.5

Ставка: ТМ 2.5 за 2.98