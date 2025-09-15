Уфа — Урал. Ставка (к. 1.83) и прогноз на Первую лигу 15 сентября 2025 года

15 сентября в 10-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Урал». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: сейчас «Уфа» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 9 очками.

Последние матчи: в 9-м туре «Уфа» выдала яркую игру против «Черноморца» (2:3) на выезде, но в итоге уступила. Почти весь первый тайм команда вела, но сначала пропустила на исходе первых 45 минут, а затем и после перерыва. В конце «Уфа» снова отыгралась, но в итоге проиграла, пустив гол в компенсированное время.

Ранее была ничья в гостях с «Торпедо» (0:0) и разгром дома «Чайки» (4:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Юсупов (п).

Состояние команды: главный тренер команды Омари Тетрадзе выжимает максимум из довольно посредственного состава и при этом ухитряется еще подтягивать неплохую молодежь, особенно ярко смотрелся в последнее время полузащитник Минатулаев.

«Урал»

Турнирное положение: после 9 туров «Урал» идет вторым в таблице Первой лиги с 20 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в прошлой игре «Урал» не смог на своем поле переиграть «Нефтехимик» (1:1). Открыв счет уже на 7-й минуте, команда Мирослава Ромащенко немного расслабилась и позволила сравнять счет. После перерыва «Урал» имел много опасных моментов, но забить больше не смог.

До этого тоже была ничья со «Спартаком» Кострома (1:1) и победа дома над «Факелом» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Железнов (п).

Состояние команды: пока первый отрезок сезона «Урал» провел довольно ровно и показывал футбол неплохого уровня, подтверждая статус одного из фаворитов турнира. В некоторых матчах команде немного не везло, но в целом тренерский штаб пока может быть доволен результатами.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Урал» выиграл обе встречи (2:0, 2:1)

В 2022-м в товарищеской игре была ничья (1:1)

В сезоне 21/22 «Урал» в РПЛ дважды победил (2:1, 4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 4,50, а на «Урал» — 1,83, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2 идет за 1,80, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

Прогноз: «Урал» сейчас гораздо сильнее и сбалансированнее «Уфы», команда борется за возвращение в РПЛ, имеет глубокий состав и должна увозить три очка со своего выезда.

Основная ставка: победа «Урала» за 1,83.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант с забитыми мячами, обе команды пытаются играть в открытый футбол и три гола забить могут.

Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,50.