1-й таймРома— ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан Кристанте «Рома»— «Торино»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Роман Абрамович74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 13:59
    • Руководители ФИФА и УЕФА недовольны словами Жоана Лапорты
  • 13:34
    • «Крылья Советов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 13:23
    • Защитник Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке
  • 12:07
    • В «Динамо» подчеркнули, что доверяют Карпину
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
    Все новости спорта

    «Урал» подтвердит статус фаворита

    Уфа — Урал. Ставка (к. 1.83) и прогноз на Первую лигу 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Урал Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Секулич
    15 сентября в 10-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Урал». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 17:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: сейчас «Уфа» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 9 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре «Уфа» выдала яркую игру против «Черноморца» (2:3) на выезде, но в итоге уступила. Почти весь первый тайм команда вела, но сначала пропустила на исходе первых 45 минут, а затем и после перерыва. В конце «Уфа» снова отыгралась, но в итоге проиграла, пустив гол в компенсированное время.

    Уфа — Урал: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья в гостях с «Торпедо» (0:0) и разгром дома «Чайки» (4:0).

  • Налог на легионеров: клубам РПЛ угрожает новая идея министра Дегтярева
  • Лёгкая жизнь в России иностранным футболистам будет только сниться
  • 09/09/2025

    • Не сыграют: дисквалифицирован — Юсупов (п).

    Состояние команды: главный тренер команды Омари Тетрадзе выжимает максимум из довольно посредственного состава и при этом ухитряется еще подтягивать неплохую молодежь, особенно ярко смотрелся в последнее время полузащитник Минатулаев.

    «Урал»

    Турнирное положение: после 9 туров «Урал» идет вторым в таблице Первой лиги с 20 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в прошлой игре «Урал» не смог на своем поле переиграть «Нефтехимик» (1:1). Открыв счет уже на 7-й минуте, команда Мирослава Ромащенко немного расслабилась и позволила сравнять счет. После перерыва «Урал» имел много опасных моментов, но забить больше не смог.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого тоже была ничья со «Спартаком» Кострома (1:1) и победа дома над «Факелом» (2:0).

    Не сыграют: травмирован — Железнов (п).

    Состояние команды: пока первый отрезок сезона «Урал» провел довольно ровно и показывал футбол неплохого уровня, подтверждая статус одного из фаворитов турнира. В некоторых матчах команде немного не везло, но в целом тренерский штаб пока может быть доволен результатами.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Урал» выиграл обе встречи (2:0, 2:1)

    • В 2022-м в товарищеской игре была ничья (1:1)

    • В сезоне 21/22 «Урал» в РПЛ дважды победил (2:1, 4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 4,50, а на «Урал» — 1,83, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2 идет за 1,80, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

    Прогноз: «Урал» сейчас гораздо сильнее и сбалансированнее «Уфы», команда борется за возвращение в РПЛ, имеет глубокий состав и должна увозить три очка со своего выезда.

    Основная ставка: победа «Урала» за 1,83.

    Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант с забитыми мячами, обе команды пытаются играть в открытый футбол и три гола забить могут.

    Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гастон — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пиза — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лилль — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уфа — Урал: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 15.09.202517:00. «Урал» подтвердит статус фаворита
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры