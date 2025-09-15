В понедельник, 15 сентября, «Уфа» примет екатеринбургский «Урал» в рамках 10-го тура Первой лиги России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22' Фол в атаке от Матвей Бардачёв («Урал») — мяч у «Уфы».

21' Сильвие Бегич («Урал») начинает новую атаку екатеринбургского клуба.

20' Расул Гыстаров («Уфа») получает желтую карточку, он влетел шипами в ногу Виталию Бондареву («Урал»).

18' «Урал» развивает свою атаку через правый фланг, там Роман Акбашев контролирует мяч, но не долго — отбор в исполнении Ивана Хомухи («Уфа»).

16' Угловой у ворот гостей: навес в штрафную, но Ортис («Уфа») сфолил в атаке, нарушив правила на Тимофее Маргасове.

Статистика матча 41% Владение мячом 59%

15' Г-ОООООООО-Л! «Урал» — 0:1! Матвей Бардачёв («Урал») ловит ошибку вратаря «Уфы» на выходе и отправляет мяч в пустые ворота! Отличный гол 19-летнего центрального защитника гостей!

12' Расул Гыстаров («Уфа») лежит на газоне, против него сфолили в центре поля, хозяева быстро разыграли мяч.

10' Высокий прессинг со стороны Владислава Малькевича («Урал») — мяч перехвачен и гости в атаке.

09' Александр Беленов («Уфа») поймал мяч после опасного навеса в штрафную гостей с правого фланга и сильно выбил вперед.

07' Мигран Агеян («Уфа») перехватил мяч в центре поля и побежал в контратаку, но Матвей Бардачёв уверенно его встретил и забрал мяч.

06' Тимофей Маргасов («Урал») фолит на Даниле Ахатове («Уфа»), мяч переходит хозяевам.

05' Подача в штрафную «Уфы» на Егора Мосина, но его удар был заблокирован.

04' Александр Селихов («Урал») от своих ворот начинает атаку гостевой команды через дальний пас на правый фланг.

03' Шамиль Исаев («Уфа») прессинговал соперника на его половине поля и сфолил.

02' Гости с первых минут взяли мяч под свой контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Уфа» — «Урал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:59 Команды появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

16:57 Сегодня в Уфе прогнозируется облачная погода, во время матча температура будет около +15℃.

16:55 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник».

16:50 Бригада рефери, обслуживающая этот матч: Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия); Ассистент: Руслан Шекемов (Нальчик, Россия); Ассистент: Виталий Жолобов (Волжский, Россия); Резервный: Данил Каширин (Уфа, Россия).

16:47 Вашему вниманию стартовые составы команд

«Уфа»: Беленов Александр, Хомуха Иван, Шляков Евгений, Озманов Давид, Лукьянов Александр, Исаев Шамиль, Мрзляк Филип, Гыстаров Расул, Ахатов Данил, Агеян Мигран, Ортис Арагон.

«Урал»: Селихов Александр, Бегич Сильвие, Бардачёв Матвей, Маргасов Тимофей, Карапузов Владислав, Акбашев Роман, Леонардо, Бондарев Виталий, Мосин Егор, Малькевич Владислав, Секулич Мартин.

16:43 Всем доброго футбольного Дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 10-го тура Первой лиги России по футболу между «Уфой» и «Уралом». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

«Уфа»

«Уфа» за последние шесть туров Первой лиги России по футболу одержала всего одну победу — добыта она была в домашнем матче против со счетом 4:0. После этого уфимский клуб успел сыграть вничью (0:0) с московским Торпедо и уступить в гостях Черноморцу (2:3). В целом в нынешнем сезоне у команды дела идут не лучшим образом: добыто только две победы, при четырех поражениях.

После девяти проведенных туров в ФНЛ, «Уфа» занимает только 12-е место. Эта позиция является очень уязвимой.ю так как от зоны вылета клуб отделяет всего 3 балла. По забитым и пропущенным голам у «Уфы» полный баланс — 9:9.

«Урал»

«Урал» является одним из претендентов на выход в Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона, но пока об этом говорить рано. Тем не менее, стоит отметить, что в нынешнем сезоне в Первой лиге России екатеринбургский клуб проиграл всего один матч — было это в середине августа в матче против московского Торпедо (0:1).

В четырех последних турах «Урал» набрал восемь очков благодаря домашним победам над ульяновской Волгой (4:0) и воронежским Факелом (2:0), а также гостевым ничьим с костромским Спартаком (1:1) и нижнекамским Нефтехимиком (1:1). В итоге после девяти туров «Урал» расположился на 4-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Личные встречи

В четырех предыдущих официальных матчах этих соперников побеждал исключительно «Урал», причем делал это и в гостях и дома. Последняя очная дуэль между ними состоялась в прошлом сезоне ФНЛ (32-й тур), там победу со счетом 2:1 праздновал екатеринбургский клуб.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.