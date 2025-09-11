ЦСКА-Памир — Истиклол. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 11 сентября 2025 года

11 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Истиклол». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Истиклол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда 12 мячей в 15 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» не сумели одолеть «Баркчи» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (3:0). Да и поединок с «Панджшером» завершился успехом (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

Причем «ЦСКА-Памир» традиционно неудачно противостоит «Истиклолу». В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Армейцы» намерены впервые за три года одолеть «львов».

«Истиклол»

Турнирное положение: «Львы» нынешний чемпионат проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Истиклол» на один пункт отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Панджшер» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Истаравшану» (6:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Регар-ТадАЗ» (2:1).

При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Истиклол» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «армейцев» она обыграла в 4 последних очных встречах.

Команда имеет все шансы запрыгнуть в лидеры. При этом последние успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Истиклол» победил в 4 своих последних поединках

«ЦСКА-Памир» уступил «львам» в 4 последних очных встречах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.83.

Прогноз: «ЦСКА-Памир» максимально мотивирован сохранить лидерство, к тому же мотивирован наконец-то одолеть «львов».

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не сумеют отличиться.

Ставка: ТМ 0.5 за 2.05