    Сумеют ли «армейцы» удержаться на вершине?

    ЦСКА-Памир — Истиклол. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Истиклол»
    «ЦСКА-Памир»
    11 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Истиклол». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Истиклол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 11 Сентября 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 16:30 Istiqlol Dushanbe

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда 12 мячей в 15 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» не сумели одолеть «Баркчи» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (3:0). Да и поединок с «Панджшером» завершился успехом (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

    Причем «ЦСКА-Памир» традиционно неудачно противостоит «Истиклолу». В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Армейцы» намерены впервые за три года одолеть «львов».

    «Истиклол»

    Турнирное положение: «Львы» нынешний чемпионат проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте.

    Причем «Истиклол» на один пункт отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Панджшер» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Истаравшану» (6:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Регар-ТадАЗ» (2:1).

    При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Львы» ныне несколько прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    При этом «Истиклол» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «армейцев» она обыграла в 4 последних очных встречах.

    Команда имеет все шансы запрыгнуть в лидеры. При этом последние успехи явно улучшили моральный климат внутри коллектива.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Истиклол» победил в 4 своих последних поединках

    • «ЦСКА-Памир» уступил «львам» в 4 последних очных встречах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.83.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» максимально мотивирован сохранить лидерство, к тому же мотивирован наконец-то одолеть «львов».

    Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не сумеют отличиться.

    Ставка: ТМ 0.5 за 2.05

    ЦСКА-Памир — Истиклол: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 11.09.202516:30. Сумеют ли «армейцы» удержаться на вершине?
