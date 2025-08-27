АЕК Ларнака — Бранн: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 2.01

27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Бранн». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Бранн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: В минувшем сезоне чемпионата Кипра команда провела 36 встреч и набрала 68 очков, что позволило ей занять четвёртое место. От третьей позиции, которую заняла «Омония», АЕК отстал только по результатам личных встреч.

Тем не менее победа в Кубке Кипра, где зелёно-жёлтые обыграли «Пафос» в серии пенальти, открыла им дорогу в еврокубковую квалификацию.

Последние матчи: На пути в Лигу Европы киприоты уже прошли трёх соперников: в первом раунде они выбили белградский «Партизан», затем одолели словенский «Целье», а в третьем этапе справились с варшавской «Легией», победив по сумме двух матчей 5:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Беспроигрышная домашняя серия АЕКа длится уже 14 матчей. За это время коллектив одержал 11 побед и трижды сыграл вничью.

Стоит отметить, что ранее АЕК проиграл два выездных матча кряду. Команда нацелена реабилитироваться в ближайшей домашней встрече. Букмекеры уверены, что хозяевам по силам отпраздновать викторию.

«Бранн»

Турнирное положение: Норвежский клуб после 18 туров внутреннего первенства имеет в активе 36 очков. «Бранн» находится на 3-й позиции, отставая от лидеров на шесть баллов, при этом имея игру в запасе.

В национальном кубке команда прекратила борьбу еще на стадии 1/16 финала, уступив «Брюнне».

Последние матчи: Еврокубковую кампанию «Бранн» начал с 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил австрийскому «Зальцбургу».

После этого норвежцы продолжили выступление в Лиге Европы и на предыдущем этапе прошли шведский «Хеккен» с общим счетом 2:1.

Состояние команды: Стоит отметить, что в последних трех выездных играх «Бранн» одержал три победы с общим счетом 8:2.

Гостей нельзя недооценивать. У «Бранна» двухматчевая выигрышная серия. К тому же, клуб одержал победу в первой встрече, серьезно подняв свои шансы на выход в основную стадию Лиги Европы.

Статистика для ставок

Беспроигрышная домашняя серия АЕКа составляет 14 встреч

В последних трех выездных играх «Бранн» одержал три победы

В первом поединке АЕК потерпел поражение со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.58, победа «Бранна» — в 3.41.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.77.

Прогноз: АЕК уступил в первой встрече. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. Скорее всего, хозяева выиграют предстоящий матч.

Ставка: победа АЕКа за 2.01.

Прогноз: еще один прогноз, что команды будут активны в атаке и смогут обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 1.72