    Хозяева возьмут реванш в ответной игре?

    АЕК Ларнака — Бранн: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 2.01

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЕК Ларнака Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — «Бранн»
    АЕК Ларнака
    27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Бранн». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Бранн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 27 Августа 2025 года

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •  АЕК Ларнака 19:30 Бранн

    Бранн

  • Лига Европы. Квалификация
    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: В минувшем сезоне чемпионата Кипра команда провела 36 встреч и набрала 68 очков, что позволило ей занять четвёртое место. От третьей позиции, которую заняла «Омония», АЕК отстал только по результатам личных встреч.

    Тем не менее победа в Кубке Кипра, где зелёно-жёлтые обыграли «Пафос» в серии пенальти, открыла им дорогу в еврокубковую квалификацию.

    АЕК Ларнака — Бранн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На пути в Лигу Европы киприоты уже прошли трёх соперников: в первом раунде они выбили белградский «Партизан», затем одолели словенский «Целье», а в третьем этапе справились с варшавской «Легией», победив по сумме двух матчей 5:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Беспроигрышная домашняя серия АЕКа длится уже 14 матчей. За это время коллектив одержал 11 побед и трижды сыграл вничью.

    Стоит отметить, что ранее АЕК проиграл два выездных матча кряду. Команда нацелена реабилитироваться в ближайшей домашней встрече. Букмекеры уверены, что хозяевам по силам отпраздновать викторию.

    «Бранн»

    Турнирное положение: Норвежский клуб после 18 туров внутреннего первенства имеет в активе 36 очков. «Бранн» находится на 3-й позиции, отставая от лидеров на шесть баллов, при этом имея игру в запасе.

    В национальном кубке команда прекратила борьбу еще на стадии 1/16 финала, уступив «Брюнне».

  • Топ-10 сюжетных линий сезона: перестройка «Ливерпуля» и «Ман Сити», стиль «Барсы» и Гамбургское дерби
  • Ключевые темы, которые определят ход сезона в Европе
  • 22/08/2025

    • Последние матчи: Еврокубковую кампанию «Бранн» начал с 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил австрийскому «Зальцбургу».

    После этого норвежцы продолжили выступление в Лиге Европы и на предыдущем этапе прошли шведский «Хеккен» с общим счетом 2:1.

    Состояние команды: Стоит отметить, что в последних трех выездных играх «Бранн» одержал три победы с общим счетом 8:2.

    Гостей нельзя недооценивать. У «Бранна» двухматчевая выигрышная серия. К тому же, клуб одержал победу в первой встрече, серьезно подняв свои шансы на выход в основную стадию Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная домашняя серия АЕКа составляет 14 встреч

    • В последних трех выездных играх «Бранн» одержал три победы

    • В первом поединке АЕК потерпел поражение со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.58, победа «Бранна» — в 3.41.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.77.

    Прогноз: АЕК уступил в первой встрече. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. Скорее всего, хозяева выиграют предстоящий матч.

    Ставка: победа АЕКа за 2.01.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды будут активны в атаке и смогут обменяться голами.

    Ставка: обе забьют за 1.72

    АЕК Ларнака — Бранн: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 27.08.202519:30. Хозяева возьмут реванш в ответной игре?
