Страсбур — Нант. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

Страсбург
Нант
«Страсбур»
Турнирное положение: Эльзасцы новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбур» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла две виктории при двух поражениях.
Страсбург — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Эльзасцы подписали мировую с «Брондбю» (0:0).
До того команда переиграла «Мец» (0:1). А вот поединок с «Майнцем» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Страсбур» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эльзасцы явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.
Причем «Страсбур» традиционно успешно противостоит «Нанту». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Эльзасцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на скромной 13 позиции.
Причем «Нант» летом успел провести 5 контрольных матчей. В них команда выиграла 2 раза при трех коллизиях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили ПСЖ (0:1).
До того команда была бита «Парижем» (2:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Анже».
При этом «Нант» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канарейки» нынче не преуспевают в плане игры и результатов. Команда постарается прервать пятиматчевый пораженческий сериал.
При этом «Нант» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и в стартовом туре команда дала бой чемпиону.
Команда не побеждает пять матчей кряду. Да и «Страсбур» она не может одолеть уже почти два года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.
Статистика для ставок
- «Нант» уступил в 5 своих последних матчах
- «Страсбур» не пропускал в 3 последних поединках
- Эльзасцы уже почти 2 года не проигрывают «Нанту»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.
- 2.04Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.20Зенит — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- 2.85Атлетико — Эльче: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Страсбур» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Победа «Страсбура» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20