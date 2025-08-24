Страсбур — Нант. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

2-й таймРубин — СпартакОнлайн
    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Нант»
    Мостафа Мохамед
    24 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Нант». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2025 года

    Страсбург

    Страсбург 18:15 Нант

    Нант

    «Страсбур»

    Турнирное положение: Эльзасцы новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбур» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла две виктории при двух поражениях.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Эльзасцы подписали мировую с «Брондбю» (0:0).

    До того команда переиграла «Мец» (0:1). А вот поединок с «Майнцем» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Страсбур» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Эльзасцы явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

    Причем «Страсбур» традиционно успешно противостоит «Нанту». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Эльзасцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на скромной 13 позиции.

    Причем «Нант» летом успел провести 5 контрольных матчей. В них команда выиграла 2 раза при трех коллизиях.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили ПСЖ (0:1).

    До того команда была бита «Парижем» (2:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Анже».

    При этом «Нант» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Канарейки» нынче не преуспевают в плане игры и результатов. Команда постарается прервать пятиматчевый пораженческий сериал.

    При этом «Нант» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и в стартовом туре команда дала бой чемпиону.

    Команда не побеждает пять матчей кряду. Да и «Страсбур» она не может одолеть уже почти два года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Нант» уступил в 5 своих последних матчах

    • «Страсбур» не пропускал в 3 последних поединках

    • Эльзасцы уже почти 2 года не проигрывают «Нанту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: «Страсбур» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Победа «Страсбура» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

