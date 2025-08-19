ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамзат Чимаев против Дрикуса Дю ПлессиУверенная победа Чимаева, яркие нокауты Мерфи и Пратеса. Обзор карда UFC 319 Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А? Игроки ЦСКА празднуют голЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 15:03
    • Валерий Карпин огласил рассширенный список сборной России на матчи в сентябре
  • 13:58
    • ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
    Все новости спорта

    Вылетит ли «Амкал» из Кубка России?

    Калуга — Амкал: прогноз на футбол и ставка за 2.49

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Калуга» — «Амкал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амкал»
    19 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Калуга» и «Амкал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калуга» — «Амкал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 19 Августа 2025 года

    Калуга

  • Россия. Кубок
    •  Калуга 17:00 Амкал

    Амкал

  • Москва
    •

    «Калуга»

    Турнирное положение: Калужане борются за выход в «золото». Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Калуга» набрала 10 очков в 5 турах первенства. А вот забила команда 6 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Калужане сумели обыграть «Родину-2» (1:0).

    До того команда подписала мировую с миасским «Торпедо» (1:1). А вот поединок с «Авангардом» завершился успехом (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Калуга» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: На данном этапе калужане выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Причем «Калуга» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калужане мотивированы доказать свое превосходство над полпредом Медиалиги.

    «Амкал»

    Турнирное положение: «Амкал» давно на слуху. В предыдущем раунде Кубка России команда прошла второлиговый «Квант».

    Причем «Амкал» имеет в своем составе весьма качественных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды огромная.

  • Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • Однозначно, один из самых насыщенных матчей сезона
  • 16/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Амкал» одолел «Квант» (3:1).

    До того команда была разбита ЦСКА (0:4). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «СД Фэмили» (6:1).

    При этом «Амкал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Амкал» вполне способен пройти еще пару раундов в Кубке. Да и подобный опыт у клуба имеется.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Амкал» в предыдущем розыгрыше Кубка страны вылетел как раз во втором раунде. Между тем, за здорово живешь команда никому не сдается.

    Нет сомнений, что полпред Медиалиги не будет мальчиком для битья. Да и оппонент не выглядит столь монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Амкал» намерен найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Калуга» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Амкал» в прошлом розыгрыше Кубка вылетел во втором раунде

    • Калужане пропустили всего 1 мяч в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Калуга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

    Прогноз: «Калуга» нынче проводит продуктивный цикл, и наверняка активно понесется в атаку.

    Калуже имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и уж точно должны проходить команду Медиалиги.

    Ставка: Победа «Калуги» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Тайхманн — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рузе — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Самсонова — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чорич — Бланч
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гастон — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бронцетти — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Калуга — Амкал: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 19.08.202517:00. Вылетит ли «Амкал» из Кубка России?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры