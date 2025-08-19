Калуга — Амкал: прогноз на футбол и ставка за 2.49

19 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Калуга» и «Амкал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калуга» — «Амкал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Калуга»

Турнирное положение: Калужане борются за выход в «золото». Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Калуга» набрала 10 очков в 5 турах первенства. А вот забила команда 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Калужане сумели обыграть «Родину-2» (1:0).

До того команда подписала мировую с миасским «Торпедо» (1:1). А вот поединок с «Авангардом» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Калуга» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе калужане выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Калуга» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калужане мотивированы доказать свое превосходство над полпредом Медиалиги.

«Амкал»

Турнирное положение: «Амкал» давно на слуху. В предыдущем раунде Кубка России команда прошла второлиговый «Квант».

Причем «Амкал» имеет в своем составе весьма качественных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды огромная.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Амкал» одолел «Квант» (3:1).

До того команда была разбита ЦСКА (0:4). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «СД Фэмили» (6:1).

При этом «Амкал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Амкал» вполне способен пройти еще пару раундов в Кубке. Да и подобный опыт у клуба имеется.

При этом «Амкал» в предыдущем розыгрыше Кубка страны вылетел как раз во втором раунде. Между тем, за здорово живешь команда никому не сдается.

Нет сомнений, что полпред Медиалиги не будет мальчиком для битья. Да и оппонент не выглядит столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Амкал» намерен найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Калуга» не проигрывает 4 матча кряду

«Амкал» в прошлом розыгрыше Кубка вылетел во втором раунде

Калужане пропустили всего 1 мяч в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Калуга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

Прогноз: «Калуга» нынче проводит продуктивный цикл, и наверняка активно понесется в атаку.

Калуже имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и уж точно должны проходить команду Медиалиги.

Ставка: Победа «Калуги» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14