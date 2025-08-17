Осер — Лорьян: прогноз на футбол и ставка за 1.90

17 августа в первом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Лорьян». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Лорьян», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал в середине таблицы на 11-й позиции, поэтому избежал понижения в классе.

Команда нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в сезоне 2025/2026 годов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле потерпел поражение от испанского «Леванте» (0:2).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив еще больше оказался не на высоте, когда снова-таки в домашних стенах потерпел разгром от английского «Ипсвича» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были контрольными, «Осер» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» в прошлой кампании в выступал во втором дивизионе Франции, откуда вышел в элиту благодаря первому месту с отрывом в два очка от второго «ФК Париж».

Команда нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Анже» (0:1).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда опять-таки на выездной арене одержал крупную победу над валлийским «Суонси» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Кадиу, Фадига и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Лорьян» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один пункт, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Осера» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Осера» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лорьяна» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Лорьяна» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Осера».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15